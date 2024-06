Hindi kinumpirma o itinanggi ng United States Defense Department ang alegasyon na sila ang nagpasimula ng anti-Chinese Sinovac vaccine campaign sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs sa umano’y anti-vaccine propaganda ng US military, ipinunto ni Senadora Imee Marcos na hindi “confirmation” o “denial” ang pahayag ni Pentagon spokesperson Lisa Lawrence.

Tinanong ni Marcos sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Foreign Affairs Enrique Manalo tungkol sa kanilang assessment sa pahayag ni Lawrence.

Iprinisenta sa pagdinig ang statement ni Lawrence kung saan sinabi nitong, “The Department of Defense (DoD) conducts a wide range of operations, including operations in the information environment (O1E), to counter adversary malign influence. DoD activities, including OIE, conducted outside areas of armed conflict are coordinated and deconflicted with other departments and agencies, as appropriate”.

“This process is deliberate, methodical, and comprehensive. Several state and non-state actors use social media platforms and other media to spread disinformation and conduct malign influence campaigns against the United States,” dagdag pa niya.

Sabi ni Manalo, ang statement ng Pentagon ay deklarasyon ng US policy na idedepensa nila ang kanilang sarili laban sa anu-mang propaganda na ibabato sa kanila.

Binanggit naman ni Teoodoro na ang “burden of proof is on the asserter to prove something.” (Dindo Matining)