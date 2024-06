Salo-salo sa pagkain kasama ng dating katrabaho

Napanaginipan ko na pumasok ako sa opisina tapos may mahabang lamesa na puno ng mga pagkain. Sa lobby nakalagay yung mahabang lamasa kaya nagulat ako kasi akala ko may event sa office. Pero tinawag daw kaming lahat para kumain, umupo naman ako at kumuha ng mga pagkain, kahit marami kami parang hindi nauubos ‘yung pagkain. Napansin ko habang kumakain ay dumating naman daw ‘yung mga naging katrabaho ko mula sa dati kong kompanya. Nagtanong ako kung bakit sila nandoon pero sagot ng isa sa kanila ay dahil sa pagkain. Nagtaka na talaga ako kaya naisip ko na panaginip lang ‘yun tapos nagising na ako.

Omar

Ang panaginip na tungkol sa pagsasalo-salo sa pagkain ay kadalasang sumisimbolo sa deep sense ng connection, kagustuhan na magkaroon ng mutual support sa waking life, o kaya naman ay pagpapahalaga sa nourishment ng katawan.

Pinapanahalagahan din ng taong nakapanaginip nito ang emotional closeness, bonding, at ang pagkakataon na makapagbahagi ng experience niya sa iba.

Pwede rin itong maging sign na sa ngayon, nakakaramdam ka ng vulnerability at gusto mong mag-open ng nararamdaman mo sa ibang tao. Kung nakita mo sa panaginip mong ito ang taong crush mo, sinasabi nito na kailangan mong kunin na ang pagkakataon at gumawa na ng first move para sa kanya. Makakatulong ito para tumibay ang inyong koneksyon at makilala niyo pa ang isa’t isa.

Sa kabilang banda, sinasabi ng panaginip mong ito na meron kang gustong punan sa buhay mo. Achievement o award sa trabaho? Adventure? O materyal na bagay? Anuman ito, hangad mo na makuha ang mga ito. Kumbanga, merong parte ng iyong sarili na ‘gutom’ sa mga goal na gusto mong maabot.

Kaugnay nito, nangangahulugan din ang panaginip na tungkol sa pagkain ng ‘nutritional’ needs na kailangan mo sa personal growth mo. Ibig sabihin, hindi lamang basta pagkain ang kailangan mo, kundi ang mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng lakas – mental man o ispirituwal – para magpatuloy at abutin ang gusto mo.

Ang parte naman ng panaginip mokung saan nakita mo ang mga dati mong katrabaho ay representasyon ng kung paano mo resolbahin ang problema, kung excited ka na makita ang mga dati mong workmate sa iyong panaginip, sinasabi nito na nami-miss mo ang mga araw kung paano mo naha-handle mo ang mga challenges sa trabaho.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com