Tiniyak ng Kamara de Representantes sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy na pagsuporta ng gobyerno sa mga magsasaka ng bigas sa gitna ng pag-aalala ng mga ito sa malaking pagbawas sa taripa na ipinapataw sa imported na bigas.

“Napakaimportante for farmers to get all the support and the subsidies that we could provide para makahabol din tayo na maging rice self-sufficient,” sabi ni Romualdez sa isang press conference noong Lunes sa Manila Golf and Country Club sa Makati City.

Sinabi ni Romualdez na magpapatuloy ang pagbibigay ng gobyerno ng proteksyon sa mga lokal na magsasaka na mayroong mahalagang papel upang maabot ng bansa ang self-rice sufficiency.

Nakasama ni Romualdez sa press conference sina House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co at House Committee on Agriculture and Food at Quezon Rep. Mark Enverga. (Billy Begas/Eralyn Prado)