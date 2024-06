Quezon Tangerines bobomba sa MPVA

MAKIKIPAGSABAYAN ang bagong-buong women’s volleyball squad na Quezon Tangerines sa nalalapit na panibagong season ng Maharlika Pilipinas Volleyball Association (MPVA).

Binubuo ng core ng NCAA three-time champion College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers, ang Quezon Tangerines ay pamumunuan nina team captain Jessa Dorog at Mycah Go at mamanduhan ni coach Jerry Yee.

Pag-aari nina Quezon Governor Dr. Helen Tan at Congressman Mike Tan, ang Quezon Tangerines ay magsisilbing inspirasyon ng mga batang Quezon na nangangarap maging balibolista balang araw at isang malaking hakbang sa grassroots sports development program ng lalawigan.

Bukod sa Quezon Tangerines, pag-aari rin ni Governor Helen ang MPBL squad na Quezon Huskers na sa kasalukuyan ay may 12-0 kartada sa eliminasyon ng sixth season ng torneo.

Bukod kina Dorog at Go, kasama rin sa Quezon Tangerines mula CSB core sina Zamantha Nolasco, Chenae Basarte, Clydel Mae Catarig, Fiona Naomi Getigan, Weilyn Estoque, Corrine Allyson Apostol, Cristy Ondangan, Aya Densing, Kim Alison Estenzo, Zen Basilio, Fiona Inocentes, Mary Grace Borromeo, Sofia Badion, Shekaina Lleses at Shahana Lleses.

Napili naman sa isinagawang tryout para mapabilang din sa koponan ang mga homegrown talent ng Quezon na sina Paola Alban mula Lucban, Lenie Sapallo, Jasmine Dapol, Christine Joy Lubiano, Louann Latigay at Jilliane Nicole Quiambao na mga mula Lucena City, Geraldine Rae Palacio ng Pagbilao at si Kamille Josephine Amaka Tan ng Tayabas.

“Ito iyung isa sa mga pangarap ng mga taga-Quezon. Noong nagsimula kami sa Quezon Huskers sa MPBL, iba talaga iyung nagawa sa Quezon youth kaya we are very excited for the Quezon Tangerines,” wika ni team owner Quezon Governor Dr. Helen nitong Lunes sa isinagawang official launch ng koponan sa Provinvial Capitol sa Lucena City.

“We are very sure na susuportahan din sila ng mga Quezonians. Walang pinapasok ang mga Quezonians na hindi naipapanalo. Mahihirapan ang mga kalaban namin for sure,” dagdag pa ni Dr. Helen sa press launching kung saan kasama niya sina Congressman Atty. Mike Tan, coach Jerry Yee at mga player ng Quezon Tangerines.

Suportado rin ang Quezon Tangerines ng Strong Group Athletics nina Frank at Jacob Lao.

Itinanghal na kampeon ang Bacoor sa inaugural MPVA season noong isang taon na nilahukan din ng runner-up Negros, third-placer Marikina, Rizal, Nasipit mula Agusan del Norte, Caloocan, Binan at San Juan City.

Nangako naman si coach Yee na lalaban sila nang sabayan sa mga koponang kalahok sa MPVA.

“We willbe competitive. I think we will maka a difference. Madadala namin mula sa CSB is iyung sipag and winning culture,” wika ni Yee sa press conference na dinaluhan din ni team manager Atty. Donn Kapunan.

“Hindi ‘yun guarantee (for a championship) dahil ayaw namin ng ganoon na mga narratives. Basta, nandito kami. We will work hard. We will make sure to do our part. Hindi ko sinasabing winning all the way pero madadala namin ang winning culture sa Quezon.” (Ferdz Delos Santos)