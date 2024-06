LUMANDING sa listahan ng Trending Destinations 2024 ng Tripadvisor ang Palawan bilang ikaapat sa mga paboritong pasyalan sa Asya.

Sino nga ba ang hindi mal-in love sa ganda ng Palawan?

Bukod sa tahimik at payapa ang lalawigan, dito matatagpuan ang mga sikat at mala-paraisong beach sa Pilipinas.

Kakaibang food trip din ang mararanasan sa Palawan dahil dito lang matitikman ang exotic na tamilok at crocodile sisig.

Bukod sa Pilipinas, nakopo ng Asya ang mga paboritong travel destination sa mundo dahil lima rito ang kasali sa listahan na kinabibilangan ng Tokyo, Japan; Seoul, South Korea at Halong Bay, Vietnam sa ikatlong puwesto at Sapa sa Vietnam uli sa ikalimang puwesto.

Kasama rin sa listahan ng mga trending destination ngayong 2024 ang Bogota, Colombia; Pattaya, Thailand; Alajuela, Costa Rica; Phnom Penh, Cambodia; at Kuala Lumpur, Malaysia.

Sa US, dumarami rin ang mga traveler na nabibihag sa Floridian beach spot tulad ng St. Petersburg at Marathon, trendy city gaya ng Brooklyn, New York; Provincetown, Massachusetts; at Portland, Oregon, at ang mga natural wonder access point tulad ng West Yellowstone, Montana at Homer, Alaska.

Batay ito sa mga boto at review na kinalap ng Tripadvisor kaya awtomatikong napabilang ang mga ito sa kauna-unahan nilang Travelers’ Choice Awards.