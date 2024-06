Pakakasal na ba? Rabiya Mateo, Jeric Gonzales matibay na ang relasyon

Masaya si Jeric Gonzales na tahimik na ang relasyon nila ni Rabiya Mateo.

“Going strong,” sabi ni Jeric.

So, hindi na sila tulad noon na parang palaging nag-aaway, na parang palaging maghihiwalay?

“Hindi na! Ang sikreto lang naman ay magtiwala ka sa partner mo. Na kung mahal mo, ipaglaban mo talaga. Ganun kami ngayon ni Rabiya, na pinaglalaban talaga namin.

“Ngayon kumakapit kami sa isa’t isa. Kaya okey kami. We’re happy. Nagsusuportahan kami,” chika ni Jeric.

Wala nang selosan sa kanila?

“I think dumadaan talaga lahat ng relationship sa ganun. Pero, ang maganda ngayon may communication, na naayos na agad namin, at nagiging okey kami.

“Selosa pa ba siya ngayon? Lahat naman ng babae selosa. At naiintindihan ko naman siya, dahil ang ibig sabihin lang noon, love na love niya ako.

“Sa point na kung sumusobra ang selos, wala nang ganun. Ako kasi hindi naman seloso!” pahayag pa ni Jeric.

So, dahil going strong ang relasyon, napag-uusapan na rin ba nila ang kasal?

“Wala pa kami sa stage na ganun. Marami pa kaming gustong i-achieve separately,” iglap na sagot ni Jeric.

Anyway, naninibago raw si Jeric kay Bea Alonzo ngayon, na kasama nga niya sa seryeng ‘Widows’ War’ ng GMA-7. Kasi sa unang serye nila na kasama si Alden Richards, may love angle nga raw sa pagitan nila.

“Yes, before love interest ko siya. Ngayon ate ko siya. So, walang malisya ang yakapan namin. More on as a brother talaga. I can feel na family talaga kami sa set.

“Si Bea she’s a generous actress, na kahit hindi sa scene ang pinag-uusapan namin, nag-uusap kami, hindi ka maiilang sa kanya,” kuwento ni Jeric.

Ano ba ang mga bagay na madalas nilang pag-usapan?

“Marami kaming mga bagay na pinag-uusapan. Like mga pinapanood naming pelikula. Mga pagkain. Sa love life ko, nagtatanong siya tungkol kay Rabiya,” sey ni Jeric.

Nagkukuwento rin ba si Bea tungkol sa love life niya?

“Ay, hindi! Hahahaha!” saad na lang ni Jeric.

Well… (Dondon Sermino)