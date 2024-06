Nasa 400 siklista pepedal sa ‘Go for Gold’ Criterium

LILIPAT ang matindking aksiyon at pedalan sa Go For Gold Criterium Race patungo sa timog sa nakatakdang pagsasagawa sa Series 2 ng grassroots na kompetisyon ngayong Linggo.

Mahigit sa 400 kalahok ang inaasahang sasabak sa 10 nakatayang kategoryang sa loob ng isang araw na karera na gaganapin sa City Di Mare sa Cebu.

Mahigit na P200,000 ang premyong ibibigay sa panahon ng karera, kung saan ang kampeon sa parehong premier na men’s at women’s elite categories ay tatanggap ng P20,000 bawat isa.

“Sa pagiging pugad ng Cebu sa cycling at cycling talent, inaasahan namin na maraming sasali at tiyak na manonood ng event natin,” sabi ni Go For Gold founder Jeremy Go sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

“Sinusubukan naming palaguin ang isport ng pagbibisikleta at sinusubukan din itong gawing propesyunal iorganisa. Kaya naman lagi kaming nakikipagtulungan sa PhilCycling,” dagdag ni Go. “Bukod sa pag-oorganisa ng ligtas at maayos na mga karera upang maiangat ang isport ng pagbibisikleta sa Pilipinas, ang karerang ito ay nagsisilbing talent identification para sa bago at nakababatang henerasyon ng mga Pilipinong siklista.”

Sinamahan ni Lady Commissaire Sunshine Vallejos si Go sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart/PLDT, MILO, at ang nangungunang sports entertainment gateway sa bansa, ang ArenaPlus.

Ang iba pang kategorya na itinampok sa flat 1.1 km course ay Women and Men’s Youth (15-16 years old), Women and Men’s Junior (17-18 years old), Age Group Men (30-39 years old), Age Group Men (40 years old). -up), Men Under-23 at Managers.

Ang men’s elite ay nakatakda para sa 25 laps, habang ang women’s elite ay sisikad sa 20 laps.

“Napaka-importante na bukod sa mga programa ng ating gobyerno, may mga cycling patrons tulad nila Jeremy (Go) and other organizers of the event since they’re looking into the grassroots, they’re develop the grassroots programs na siyang papalit doon sa mga magre-retire na generation ng mga athletes natin,” sabi ni Vallejos sa pagpupuri sa pagsisikap na ginagawa ng Go For Gold sa pagdaraos ng cycling events sa bansa.

Sa Serye 1 ng event na ginanap sa New Sacobia Bridge sa Clark, Pampanga noong Marso, nakuha ni Marvin Mandac, isang 17-anyos na rider mula Batangas, ang mga mata ng Go For Gold cycling team matapos manguna sa juniors category, habang si Marco Lumanog ay nakilala kasunod ng kanyang tagumpay sa elite class ng mga lalaki.

Sinabi ni Go na posibleng gaganapin ang Series 3 sa Mindanao bago matapos ang taon.

“Hopefully we’ll have our third leg in Mindanao naman, maybe in September or October,” sabi nito. (Lito Oredo)