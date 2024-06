Naomi Panganiban, Gilas Girls dinomina Lebanon, 89-63

ITINALA ng Gilas Girls U18 squad ang ikalawang sunod nitong tagumpay matapos dominahin ang Lebanon, 89-63, upang patatagin ang hinahangad nitong makaakyat sa mas mataas na lebel sa ginaganap na 2024 FIBA U18 Women’s Asia Cup Division B sa Futian Sports Park sa Shenzhen, China.

Dalawang beses lamang nagpalitan ng kapit sa abante ang Gilas Girls at Lebanon bago biglang umarangkada ang mga Pinay sa pagbuhos ng pitong sunod na puntos tungo sa pagpapanatili sa malinis nitong kartada sa Group B sa dalawang panalo.

Pinangunahan ni Naomi Natalie Panganiban ang mga Pinay sa itinalang 25 puntos na may dagdag na 6 rebounds, 5 assists at 3 steals habang tumulong si Gabriella Ramos na may 12 puntos, 18 rebounds at 1 steal habang si Alysa Kae Rodriguez at Tiffany Ann Reyes ay may tig-9 puntos.

Nag-ambag din sina Sophia Ann Canindo at Venice Rose Quinte ng tig-anim na puntos para sa Gilas Girls na itinala ang pinakamalaki nitong abante sa 29 puntos sa 89-60. (Lito Oredo)