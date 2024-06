Naging Jake Cuenca: Jake Ejercito nag-react sa maling picture

Ang posting ng isang Kapamilya website tungkol sa mga magho-host ng 7th The EDDYS o Entertainment Editors’ Choice ngayong 2024 ng grupong SPEEd o Society of Philippine Entertainment Editors.

Tatlong celebrities nga ang magsisilbing host ng ika-7 edisyon ng The EDDYS.

Una na riyan ay ang itinanghal na Best Actress sa 6th EDDYS na si Janine Gutierrez (para sa pelikulang ‘Bakit Di Mo Sabihin?’) kasama ang Kapuso Millennial It Girl na si Gabbi Garcia at Kapamilya actor na si Jake Ejercito.

Nag-trending nga ang post na iyon dahil imbes na pictures ni Jake Ejercito ang nakalagay, picture ni Jake Cuenca ang nasa posting.

Eh ni-repost ‘yon ni Ejercito at sinabing, “Sana ay nakapagkape na ang lahat ngayong Lunes ABS-CBN News.”

Siyempre nag-react ang fans, netizens dahil mali nga naman ang picture ni Ejercito at naging si Cuenca nga.

Pero in fairness sa nasabing Kapamilya website, pinalitan naman nila agad ang picture. Tinanggal si Jake Cuenca at ginawang si Jake Ejercito na nga.

Dahil nga sa pangyayaring iyon ay lalong napag-usapan ang 7th The EDDYS na gaganapin sa darating na July 7, sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts sa Pasay City.

Siyempre marami rin ang excited sa pagsasama-sama nina Janine, Gabbi, at Jake Ejercito, not Cuenca, bilang hosts ng 7th The EDDYS, ha!

Anyway, mapapanood ang delayed telecast ng idaraos na Gabi ng Parangal sa ALLTV sa darating na July 14, 10:00pm na ang Brightlight Productions ang line producer ng awards night sa July 7, 2024.

Bongga! (Jun Lalin)