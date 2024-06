Nag-ober da bakod na kapitbahay pinutukan

SA kulungan bumagsak ang isang 63-anyos na senior citizen nang paputukan nito ang kanyang kapitbahay na pumasok sa kanyang bakuran habang hinahabol ang alaga nitong aso sa Silang, Cavite noong Lunes.

Kasong Attempted Murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Jerome’, residente sa Sitio Ilang-ilang, Barangay Batas, Silang, Cavite matapos siyang ireklamo ng kanyang kapitbahay na si alyas ‘Michael’, 55-anyos, binata at isang negosyante.

Sa ulat, nakawala sa kanilang bahay ang aso ni Michael at tumakbo sa bakuran ni Jerome bandang alas-kuwatro nang hapon.

Hinabol ni Michael ang alaga pero minasama ito ni Jerome.

Kinuha nito ang isang caliber 9mm at pinutukan si Michael matapos niya itong sigawan ng “Bakit ka dumaan dito, bawal dumaan dito.”

Kumaripas ng takbo si Michael at humingi ng tulong sa kanilang barangay na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek. (Gene Adsuara)