Mga panabong ni Ka Rex bibira

IKINUKONDISYON na ni sabong sensation Ka Rex Cayanong ang kanyang pambatong warriors upang salihan ang big event na 6-Stag Derby Early Bird Edition na bibitawan sa sikat na ruweda sa San Leonardo, Nueva Ecija na Mavin Center sa Hulyo 13 (Sabado).

Nakalaan ang P1M guaranteed prize sa pasabong ng Mavin Center, may pot money itong P33,000 habang ang minimum bet ay P33,000 din.

Kaya naman asahang mapapalaban ang mga pandiinan ni Cayanong dahil tiyak na ihinahanda na rin nang husto ang mga panabong ng ibang sasali sa nasabing derby.

Gagamitin ni veteran broadcast journalist Cayanong ang entry name na “Ka Rex 1.1M August 20 6 – Stag Derby sa Antipolo”.

Isa sa mga pinupuntahan ng mga sabungero ang Mavin Center na matatagpuan sa 148 Maharlika Highway sa Nieves dahil mga quality fights ang binibitawan at maayos ang pamamalakad ng organizers at promoters.

Kaya asahang masisiyahan ang mga magta-trabisya at mamamago sa kanilang paglilibang.

Pinapayagan ang mga manok na may timbang na 1.650 kgs. hanggang 2.150 kgs at ang pasahan ng entry at timbang ay sa Hulyo 12.

Bawal ang hennies na ilalaban at may penalty na P20,000 ang tampered wingband.

Magsisimula ang screening at leg banding sa alas-5 hanggang alas-9 ng umaga.

Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan lamang kina Embol Balajadia (0916-2145492), Munte Javate (0977-6905381), Leo Diaz (0945-1053028) at Nazzer (0946-5309161). (Elech Dawa)