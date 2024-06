MINSAN, hindi talaga maiwasang nagkaubusan ng ticket sa concert ng mga paborito nating music artist.

Kaya naman marami sa atin ang naghahanap ng paraan para makanood ng kanilang peformance.

May iilan na naghahanap ng available resell ticket online at may iba naman na kung nasa malapit lang ng venue ay pupuntahan talaga at hahanap ng magandang puwesto sa labas!

Pero paano kung habang enjoy na enjoy ka sa panonood sa iyong favorite artist, nagkaroon kayo ng instant performer sa labas?!

Ganyan nga ang nangyari sa event na pinuntahan ng TikTok uploader na si @ar.joyceee kung saan ang kanilang panonood sa labas ng concert venue, binulabog ng mga batang may sariling performance!

Oh ‘di ba? May instant performer ka na, napapanood mo pa favorite artist mo!

Makikita nga sa video ang isang bata sa taas ng isang metal obstacle at doon kumendeng at nag-twerk habang inaalalayan ng kaniyang mga kaibigan sa ibaba.

“Laroshi may sariling performer ‘yung team labas,” caption ng uploader sa kaniyang video.

Kaya naman pati mga netizen, aliw sa pinakitang performance ng mga bata!

“Ang cute ‘nung mga batang lalake na naka-abang in case mahulog performer nila HAHAHA,” komento ni Habibi.

“ Slayable na slayable HAHAHAHAHA,” saad naman ng isa.

Umabot na sa 1.6 million view ang performance ng mga bagets sa labas ng concert venue at pinusuan na rin ng nasa 318k netizen!

Ikaw, keri mo rin bang mag-performer pampaaliw sa mga nawalan ng tickets? Comment na! (MJ Osinsao)