Melai ‘di aagawin kay Ai Ai delas Alas ang ‘Tanging Ina’

Hindi makapaniwala si Melai Cantiveros sa bago niyang online talk show na ‘Kuan on One’ na para sa mga Bisaya.

Sa show kasi na ito ay Bisaya ang language na gagamitin at mga Visayan celebrity ang kanyang guests.

“Sobra akong na-happy sa show na ito kasi it’s original and hina-highlight kung tagasaan ako. Meron akong ‘Magandang Buhay’ pa rin pero itong talk show ay para sa mga Bisaya,” pahayag niya sa naganap na grand media conference ng show.

Matagal na ring pangarap ni ABS-CBN TV Production at Star Magic Head Direk Laurenti Dyogi na magkaroon ng Bisaya na talk show ang ‘Pinoy Big Brother Double Up’ Big Winner at pangako niya na matatawa ang mga viewer.

“Kapag pinanood niyo po ito, talagang tatawa kayo nang tatawa! Nakakatuwa at maalaga ang mga Bisaya people. Daghang salamat sa inyo,” sey ni Direk Lauren.

Maliban sa pagiging Big Winner ay tinatawag na rin siyang New Generation Comedy Queen kaya tinanong namin siya sa bagong title na binibigay sa kanya.

“Siyempre sobra akong na-happy. Pero marami pa rin akong dapat pagdaanan na butas para marating iyon,” sagot niya.

Dahil nga sa New Generation Queen na title ay hindi maiwasang ikumpara siya sa Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas at may mga netizen sa social media platform na X (dating Twitter) na pinu-push siyang bumida sa remake ng hit comedy film franchise na ‘Ang Tanging Ina’.

Pabirong message ni Melai sa mga netizen na nagpu-push, “Ang tanging ina ninyo rin.”

Pero ayon sa kanya, ayaw niyang i-bypass ang dating bida ng pelikula na si Ai Ai.

“Kung i-offer sa akin, why not, sobrang happy. Pero siyempre hindi natin puwede i-bypass si Ms. Ai Ai delas Alas dahil siya talaga ang ating Queen of Comedy. Marami na talaga siyang napatunayan sa comedy. Ayan pa si Ate Pokie (Pokwang), sina Ms. Eugene Domingo.

“Kung i-kuan why not pero sana wala tayong ma-hurt. Gawa na lang tayo ng sarili natin,” paliwanag niya.

Pero kung magkakaroon nga siya ng sarili niyang movie tungkol sa mga ina, ang title raw nito ay ‘Kuan ng Ina’.

Nakakatawa talaga si Melai kaya hindi nakakapagtaka na 3 million views na ang trailer nito at marami na ang excited na mapanood ito simula July 2 sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at sa iWantTFC.

Bonggels!