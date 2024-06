NAGPALABAS na ang Department of Justice (DOJ) sa Bureau of Immigration (BI) ng immigration lookout bulletin order (ILBO) laban kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at 12 iba pa para masigurong hindi makalalabas ng bansa ang mga ito habang iniimbestigahan sa nabukong mga farm scam sa lalawigan.

Kinumpirma ni BI Commissioner Norman Tansingco na natanggap na ng kanyang tanggapan ang tatlong-pahinang ILBO na pirmado ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla laban kina Guo, dating Techno­logy at Resource Center director general Dennis Cunanan at iba pa.

Gayunman, wala pang inilalabas na Precautionary Hold Departure Order (PHDO) laban sa grupo dahil ia-apply pa lang ito sa korte.

Samantala, kabilang sa direktiba ni Remulla ang pag-aatas sa mga immigration officer na i-double check kung ang mga taong nasa ILBO ay may mga nakabinbing warrant of arrest o iba pang paglabag sa batas.

Ayon kay Remulla, mahigpit niyang inuutos ang pag-monitor sa grupo nina Guo sakaling magtangkang lumabas ng bansa ang mga ito.

Ito’y matapos tangkain ni Zhang Jie, 30-anyos, babaeng Chinese na kasama sa ILBO, na sumakay ng flight sa Davao International Airport (DIA) patungong Jinjiang, China noong Hunyo 23.

Sinabi ni Tansingco na naka-encode sa kanilang alert system ang ILBO kaya nade-detect ng ahensiya ang sinumang nasa listahan na magtatangkang lumabas sa bansa.

Sinabi ni Tansingco na naghinala ang mga immigration officer sa DIA na may problema si Zhang sa visa dahil idineklara niyang wala siyang trabaho gayung nagpakita ito ng 9(g) commercial employment visa.

Isinailalim siya sa kustodiya ng BI at inilipat sa pasilidad ng ahensiya sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City habang nakabinbin ang resolus­yon sa deportasyon nito.

Nauna rito’y sinampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) at ng Philippine National Police (PNP) ng mga kasong human trafficking sa DOJ sina Guo at 13 iba pa habang kasong graft naman ang iniharap sa kanila ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Office of the Ombudsman.

Nagresulta ito sa pagsuspinde kay Guo ng anim na buwan. (Juliet de Loza-Cudia/Mina Navarro)