Maris Racal iniintrigang hiwalay kay Rico Blanco

Tuloy-tuloy ang gagawing pagsuporta ni Maris Racal sa LGBTQIa+.

Matapos ngang dumalo ni Maris for the first time sa Pride March event na ‘Love Laban 2 Everyone’ last Sunday ay kasali ulit siya bilang isa sa mga special guests ng ‘Arise: The Pride Party Show’ on June 29.

Makakasama niya rito ang mga pambatong Drag Queens from Luzon, Visayas and Mindanao.

Proud ally ng LGBTQIA+ community ang singer-actress kaya todo practice ito sa mga sing and dance numbers na ipe-perform niya sa O Bar Dance & Night Club.

Sabi nga ng kaibigan ko na parte rin ng nasabing show, bongga raw ang gagawin ni Maris, makikipagtalbugan ito sa mga Superstar na Drag Queens.

Feeling ko, part ito ng promo para sa comedy-drama-thriller movie niya na ‘Marupok AF (Where Is The Lie?)’ na tungkol sa gay romance na base sa totoong pangyayari, naging viral sa socmed ang kuwento ng pelikulang ito.

Napanood na namin ang nasabing pelikula dahil ito ang naging opening film sa ‘Cinemalaya Film Festival’ last year sa PICC at humanga ang lahat ng nakapanood nito sa tapang ni Maris.

Marami siyang daring and sexy scenes sa movie, mapangahas ang role niya rito pero kering-keri niya at pinalakpakan siya ng bonggang-bongga after ng screening.

Kasama pa ng aktres sa special screening ng kanyang movie ang nobyong si Rico Blanco, na super proud sa ipinakitang galing ng girlfriend.

Samantala, sa latest post ni Maris sa kanyang Instagram ay hinahanap na ng netizens sa aktres si Rico. Matagal-tagal na raw na walang post sa socmed na makikitang magkasama ang dalawa.

Tanong ng mga intrigerang online Marites — hiwalay na ba sina Maris at Rico?

Madalas kasi silang mag-post noon ng mga photo at video nila together kaya siguro nami-miss na sila ng fans na makitang magkasama.

Baka naman busy lang sila pareho. Abangan natin ang mga susunod na kabanata kung makikita uli silang magkasama, ha!

‘Yun na!