Malayang pangingisda

Sa nauna ko pong kolum patungkol sa ating mga magigiting na mangingisdang Pilipino, ipinaliwanag ko ang kahalagahan ng sektor ng pangingisda sa ating hangad na magkaroon ng seguridad sa pagkain. Ngayon naman po ay aking tatalakayin ang kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga mangingisdang buong tapang na pumapalaot sa West Philippine Sea (WPS) sa gitna ng mainit na sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at Tsina.

Saludo po ako sa mga mangingisda natin na hindi nagpapatinag sa kabila ng patuloy na pambu-bully ng Tsina sa WPS. Nito pong nakaraang taon ay marami pa rin ang kanilang naging huling isda na umabot sa mahigit 200,000 metric tons (MT). Mas malaki ito kaysa sa kanilang huling umabot sa 175,784 MT noong 2022.

Ito po ay dahil suportado at bantay sarado sila ng ating Armed Forces at Philippine Coast Guard (PCG) habang nangingisda. Katuwang ng militar at PCG ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa pagpapalakas ng kapasidad ng ating mga mangingisda at pagprotekta sa yamang-dagat ng bansa.

Bilang chairman ng Committee on Aquaculture and Fisheries Resources ng Kamara de Representantes, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa BFAR para matiyak na ang ahensya ay epektibo sa kanilang misyong protektahan ang ating mga fisherfolk at bigyan sila ng suporta. Mas lalo po ngayong mahalaga ito sa gitna ng tensyon sa WPS.

May 385,000 na fisherfolk ang nakadepende sa WPS para sa kanilang kabuhayan. Kailangang matiyak ang kanilang kaligtasan at mabigyan ng suporta para lalo pang lumaki ang kanilang kontribusyon sa fisheries production ng bansa. Sa ngayon, pitong porsyento ng supply ng isda sa Pilipinas ay mula sa mga WPS fisherfolk.

Sang-ayon po tayo sa nakaraang pahayag ng BFAR na walang epekto sa fisheries production ng bansa ang pinatupad ng Tsina na diumano ay “no-trespassing” rule daw sa WPS dahil hindi naman natin kinikilala ang ganitong deklarasyong walang basehan sa pandaigdigang batas.

Sinabi rin po ng BFAR na hindi dapat mabahala ang mga mangingisda sa WPS sa pinatupad na “no-trespassing” rule ng Tsina. Puedeng-puede pa rin silang magpatuloy na mangisda sa bahagi ng karagatan na sakop ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas.

Sa nakaraang hearing ng ating komite kung saan dumalo ang mga opisyal ng BFAR, tiniyak po natin sa kanila na nakahanda ang komite na tulungan ang ahensya para sa kanilang mga pangangailangan, kasama na rito ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga municipal fisherfolk sa WPS at pagprotekta sa ating mga yamang-dagat.

Madali pong sabihin na maari pa ring magpatuloy ang ating mga fisherfolk na mangisda sa WPS, pero dapat ay may kasama itong konkretong suporta at aksyon mula sa BFAR.

Ayon sa BFAR, may nakalaang P1.8 billion ngayong taon sa badyet ng ahensya para sa kanilang mga WPS-related programs.

Pero napag-alaman naman ng Committee on the WPS ng Kamara kung saan tayo rin ay miyembro, na tila ba naaantala ang paghahatid ng suporta sa ating mga mangingisda sa WPS.

Halimbawa na lamang, may 37 bangka na nakalista sa badyet ng BFAR para sa 2022 para ipamahagi sa mga fisherfolk. Ang Authority to Pay para sa mga ito ay noon lamang nakaraang buwan ng taon naibigay. Bukod diyan, 15 lang sa karagdagang 52 na bangka na pinondohan ng badyet para sa 2023 ang nakahandang maipamahagi ng BFAR sa susunod na buwan pa lamang.

Tumataas naman kada taon ang badyet ng BFAR. Mula P4.57 billion ng 2022, tumaas ito sa P6.82 billion nitong 2023 at sa P9.65 billion sa 2024.

Patuloy pong makikipag-ugnayan ang ating komite sa BFAR para mapag-alaman kung ano ba ang mga hakbang na dapat gawin para mapabilis ang pagbibigay ng mga bagong bangka at iba pang kagamitan sa ating mga mangingisda. Hindi lamang po proteksyon mula sa panganib ang kailangan nila, kundi sapat na suporta para matupad ang kanilang mahalagang papel sa pagkamit ng minimithing seguridad sa pagkain ng bansa.