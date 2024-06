Magdyowa level na! Jane de Leon umaming bet makatabi sa kama si Janella Salvador

Ang daming kinilig sa maiksing chikahan nina Janella Salvador at Jane de Leon sa Instagram live.

Yes, nag-live nga si Jane habang nasa Taiwan (nagsyusyuting ng pelikula with Enrique Gil), at si Jane nga ang guest niya.

Siyempre, kinumusta ni Janella si Jane sa mga ganap nito sa Taiwan.

“Super daming kababalaghan na nangyari dito. Hindi natin kabisado ang mga spirituals na nangyayari. Pero thankful din kami. Something new. Naninibago ako beh! Ay, beh! Tama na beh! Hahahaha!” chika ni Jane.

“Kelan ka uuwi?” tanong ni Janella kay Jane.

“Sa July pa ako uuwi. Bakit?” sagot ni Jane.

“Hindi pa natin nagagawa `yung sinasabi mo sa akin. Game ka pa ba roon?” sundot na tanong ni Jane kay Janella.

“Oo, kaya nga kita pinababalik dito!” sagot ni Jane.

“Bakit hindi ka pumunta dito?” hamon ni Jane kay Janella.

“Tabi tayo dito sa kama ko. Wala akong kasama dito,” pag-imbita pa ni Jane kay Janella.

“Beh, may pamilya ako beh! May anak ako!” sabi ni Janella.

“Beh inaalagaan ko siya beh!” sabi ni Jane, na ang tinutukoy nga ay ang anak ni Janella.

Anyway, sa susunod na linggo nga raw ay magiging busy na si Janella, dahil may bago siyang trabaho.

“Kung mag-start ka na ng work next week, baka next year na tayo magkita,” sabi ni Jane kay Janella.

“Hindi! Visit me here!” sabi ni Janella.

Oh, di ba? Kaswal lang ang chikahan nila, pero punong-puno ng lambing, ha! Kaya nga super kilig ang mga faney nila.

Napag-usapan din nila ang susunod na kanta ni Janella, na sabi nga ay tungkol sa bashers.

“Ikaw na lang ang basher ko!” sabi ni Janella kay Jane.

“Prangka naman ako sa’yo. Prangka ka rin sa akin. Good thing sa friendship namin, ‘pag may ayaw kami sa isa’t isa, sinasabi namin. ‘Pag hindi namin trip, sinasabi agad,” sey ni Jane.

“Honest kami. Hindi `yung parang…,” pabiting sabi ni Jane.

“Hindi naman kasi all the time kailangan mag-usap. Meron kaming time na mag-recharge. Pero ang connection, at pagiging kumportable, hindi nawawala,” sabi pa rin ni Jane.

May fan na nagtanong kung ano ang pinag-awayan nila sa music video.

“Inubos niya kwek-kwek ko!” sabi ni Janella.

“Uy, kapal! Hindi, ah!” hirit ni Jane.

At siyempre, sa huli ay nagtawanan na lang silang dalawa. At bongga nga na mababasa mo ang super kilig na reaksyon ng mga fan nila, na akala mo nga ay magdyowa ang pinapanood nila, ha!

Bongga!