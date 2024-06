Magandang Dilag astig sa Gran Copa Division II

PINALUPAYPAY ng kabayong si Magandang Dilag ang mga liyamadista matapos nitong manalo sa Araw Ng Maynila Gran Copa De Manila Division II nitong Linggo ng hapon sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Bakbakan sa unahan sina Red Queen, Cluster at Eye In The Sky sa kaagahan ng karera habang si Magandang Dilag ay hindi nababanggit ng race caller hanggang sa kalagitnaan ng karera.

Papalapit sa far turn na nabanggit si Magandang Dilag pero nasa pang-anim na puwesto pa ito habang nasa unahan pa rin si Eye In The Sky.

Subalit malakas ang remate ni Magandang Dilag dahil nakakapit agad ito kay Eye In The Sky sa far turn at nakuha ang bandera pagsungaw ng rektahan.

Hindi basta nagpadaig si Eye In The Sky kay Magandang Dilag sa rektahan, nakipagtagisan pa ito ng bilis subalit nanatili ang tikas ng winning horse at nanalo ito ng may tatlong kabayo ang agwat.

Sinakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association, (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, inirehistro ni Magandang Dilag ang tiyempong 1:41.4 minuto sa 1,600-meter race.

Dumating na tersero si Israel habang pang-apat si Earli Boating sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM). (Elech Dawa)