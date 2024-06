Laban Pilipinas! Bianca Pagdanganan, Dottie Ardina pasok na rin sa 2024 Paris Olympics

UMABOT na sa kabuuang 20-katao ang Paris Olympian at patuloy pa rin ang pagbibilang para sa ika-100 taong paglahok ng Pilipinas sa Olympics sa pagsampa ng mga golfer na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina pati na mga swimmer na sina Kayla Sanchez at Harold Hatch at judoka Kiyomi Watanade na gumawa ng grado para sa multi-sports na kompetisyon na gaganapin sa France.

Tanging opisyal na pag-aanunsiyo na lamang ng International Golf Federation (IGF) sa mga Paris qualifier ang hinihintay matapos na ilabas sa website ng internasyonal na asosasyon na si Pagdanganan ay nasa No. 35 at si Dottie Ardina ay nasa No. 55 sa kinailangang Top 60 na magkukuwalipika para sa Olympics matapos ang huling oras ng deadline na Hunyo 24.

Inaasahahang tataas pa ang bilang sa susunod na mga araw.

“Great news, and we can even ask for more,” sabi ni Philippine Olympic Committtee President Abraham “Bambol” Tolentino na nasa Metz, France kung saan pinamamahalaan nito ang pre-Paris training camp sa La Moselle kasama ang chef de mission na si Jonvic Remulla.

“Araw-araw, habang bumababa ang countdown sa Olympics, tumataas ang morale,” dagdag ni Tolentino.

Si Sanchez, na lumipat ng nasyonalidad mula sa Canada dalawang taon lamang ang nakalipas, ay lalangoy sa women’s 100 meters freestyle habang si Hatch ay kuwalipikado sa men’s 100 butterfly.

Si Watanabe, sa kabilang banda, ay nasa kanyang ikalawang sunod na Olympics pagkatapos na makapasok sa continental qualification route sa women’s -63kgs.

Sa 20 atleta, nalampasan na ng Pilipinas ang Tokyo 2020+1 Games kung saan nakuha ni Hidilyn Diaz-Naranjo ang unang Olympic gold medal ng bansa.

“But we’re expecting more,” sabi ni Tolentino habang naghihintay sa opisyal na anunsiyo mula sa World Athletics kung sino ang makakasama sa world No. 2 men’s pole vaulter na si Ernest John “EJ” Obiena sa Paris.

Si David Nepomuceno ay tumakbo sa men’s 100 at 200 meters sa Olympic debut ng Pilipinas sa Paris 1924 at lumahok sa bawat Olympics pagkatapos noon na naantala lamang ng boycott ng Moscow taong 1980.

“We’re chasing more history, we’re set the ante higher,” sabi ni Tolentino, na target ay mapantayan o malampasan ang isang ginto, dalawang pilak at isang tansong medalya na nasungkit sa Tokyo Games taong 2021.

Ang iba pang Pinoy na qualifief na sa Paris Games ay sina weightlifters Vanessa Sarno, John Febuar Ceniza at Elreen Ando; mga boksingero na sina Aira Villegas, Hergie Bacyadan, Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Eumir Felix Marcial; rower Joanie Delgaco; eskrimador Samantha Catantan; at mga gymnast na sina Carlos Yulo, Emma Malabuyo at Levi Ruivivar. (Lito Oredo)