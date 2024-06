Justin Brownlee handang maging Gilas point guard

KOMPORTABLE si Justin Brownlee sa role bilang playmaker ng Gilas Pilipinas habang out sa back injury si lead guard Scottie Thompson.

Namigay si Brownlee ng 15 assists sa 74-64 win ng Gilas kontra Taiwan Mustangs sa Send Off Friendly Game sa PhilSports Arena nitong Lunes. May palamuti pang 12 points, 5 rebounds ang naturalized player.

Hindi na niya kinailangang mambarako ng puntos, inako ang distribusyon ng bola. Resulta ay umiskor lahat ang 11-man team ni coach Tim Cone sa pangunguna ng 19 ni Dwight Ramos. May 9 points, 9 rebounds si Kai Sotto at 8-4 kay June Mar Fajardo na naglista pa ng 4 steals.

Hindi lang daw nila kailangang madaliin ang proseso sa paghahanap ng puntos habang papalapit ang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

“Coach Tim (Cone) told us that we definitely can’t rush the process. We’re taking it one day at a time trying to get to a point where we’re about 10 days or so (to the OQT)?” ani Brownlee. “The next 10 days we’re gonna get as close as we can and I think we’ll be playing really well.”

Bago ang OQT sa Riga, Latvia sa July 2-7, may dalawa pang tuneup matches ang Filipinos kontra Turkey at Poland.

Biyaheng Europe na ang Nationals kahapon para ituloy ang paghahanda. (Vladi Eduarte)