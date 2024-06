John Lloyd Cruz puno ng hugot sa pagmamahal ni Isabel Santos

Sunod-sunod ang birthday greetings ni Isabel Santos sa kanyang dyowa na si John Lloyd Cruz nitong June 24.

Yes, may itinatagong lambing nga ang dyowa ni Lloydie, na talagang mega effort din para pasayahin ang kanyang mahal.

“Happy birthday behbeh. Wala ka nanamang battery.

“Tawagan mo ako pag meron na!” unang pagbati ni Isabel kay John Lloyd.

“Mahal kita beh!” kasunod na pagbati ni Isabel kay Lloydie.

At sa pangatlo, mga photo na lang nila na magkakasama ang pinost ni Isabel sa Instagram.

Pero sa totoo lang, ang mas nakakaloka ay ang pagsagot ni John Lloyd kay Isabel. Ang lalim na puno talaga ng pagmamahal, o hugot, ha!

“And thank you beh for coming into my life. Your love makes life a little less ordinary and carries me to a place where silence allows me to transform the greatness of astonishing pain and intolerable loss into an opportunity to be the person I want my son to see.

“Thank you for being there beh. Thank you for your love. Please don’t ever stop cooking for me. It’s the only way I truly feel special,” ang sagot nga ni John Lloyd.

Oh, panalo, ‘di ba? Ramdam mo ngang masayang-masaya si John Lloyd kay Isabel, lalo na noong sabihin nito ang mga pagbabago na nagawa ng pagmamahal ni Isabel sa kanya.

At ang cute rin ng mensahe niya na ipagpatuloy lang ni Isabel ang pagluluto ng pagkain sa kanya, dahil doon niya mas nararamdaman na special siya.

“Grabe naman parang birthday ko,” sagot lang ni Isabel kay John Lloyd.

Anyway, _Idancruz nga ang ginagamit na account ni John Lloyd sa Instagram, at kokonti lang ang followers noon, dahil naka-private talaga. Ilan sa mga nagpa-follow sa kanya ay sina Miles Ocampo, Gardo Versoza, Alessandra de Rossi, Maja Salvador, Shaina Magdayao, Jake Cuenca, Ellen Adarna, Billy Crawford at Denise Laurel.

Bongga! (Dondon Sermino)