Jersey Marticio pinagulong karibal sa unang round

PARAMDAM agad ng tikas si Jersey Marticio matapos manalo sa round 1 ng 2024 National Age Group Chess Championships Grand Finals U18 Girls Standard Event na nilaro sa Dapitan City Sports Complex, Zambonaga del Norte, Martes.

Pinisak ni 16-year-old Marticio si Yana Emilou De Vera upang sumiksik sa five-way tie sa top spot na may tig-isang puntos sa event na may 12-player single round robin.

May time format na 60 minutes plus 30 seconds increment per move, ang ibang first round winners ay sina Lyn Getubig, Samantha Babol Umayan, Cheena Cervantes at Glysdi Santos Aghon.

Kinalos ni Getubig si Kyla Marie Capili, ipinagpag ni Umayan si Arleah Cassandra Sapuan, kinaldag ni Cervantes si Yvonne Grace Tinguban habang pinagulong ni Aghon si Crisia Aina Ilagac. (Elech Dawa)