Jenna Kaila Napolis nagkasya sa silver

PILIT na kinarga ni World Combat Games champion Jenna Kaila Napolis ang Philippine national jiu-jitsu squad nang makuntento sa apat na pilak at tatlong tansong medalya, subalit naiahon ng Youth Team ang grupo sa pagpapamalas ng pambihirang pitong gold, dalawang pilak at tatlong tanso sa Youth/Newaza categories sa katatapos lang na JJIF Thailand Open Grand Prix 2024 sa Bangkok, Thailand.

Nakuntento sa pilak na medalya ang 2023 Southeast Asian Games champion sa adult-female under-52kgs matapos mahigitan ni South Korean grappler Im Eon Ju sa advantage point sa 2-2 iskor.

Bago makatuntong sa finals ay nauna munang nahigitan ng 19th Hangzhou Asian Games bronze medalist sina Nguyen Khanh Linh ng Vietnam sa iskor na 6-0 sa preliminaries, Singchalad Nuchanat ng Thailand (5-0), at Alhosani Asma ng United Arab Emirates.

Nagbulsa rin ng silver medal sina Dylan Valmores sa adult jiu-jitsu female +70kgs nang yumuko kay Thi Thanh Truc Nguyen ng Vietnam; Andrea Lao sa female under-63kgs nang mabigo kay Sung Ki Ra ng South Korea at Mabel Arevalo para sa fighting female below-70kgs class.

Nakuntento naman si two-time world champion at Asian Games gold medalist Meggie Ochoa sa bronze medal sa adult female under-48kgs, habang nag-ambag rin ng tansong medalya sina Dean Roxas at Baby Jhen Buzon sa magkahiwalay na tagpo sa male minus-85kgs at fighting female under-48kgs, yon sa pagkakasunod.

Natabunan ng mahusay na performance ng Philippine jiu-jitsu youth team ang hindi gaanong magandang pagpapakita ng national squad matapos pumilipit ang mga ito ng pitong ginto sa pangunguna nina Mara Salinas sa U16 girls -52kgs; Zeus Babanto sa U16 boys +77kgs, Eavan Marcus Chang sa U16 boys -40kgs; Chase Mapalo sa boys U16 -62kgs, Sachi Khonghun sa U18 girls -52kgs, Earth Chang sa boys U18 -56kgs at Vito de Luzuriaga sa U18 boys -85kgs class.

Nakakuha naman ng silver medals sina Zion Amir Regudo at Ellise Malilay sa U16 boys at girls -44kgs events, ayon sa pagkakasunod, habang ibinulsa naman nina Stephen Valmores (U16 boys +77kgs), Sean Khale Juatan (U16 boys -48kgs) at Riwen Salvadora (girls U18 -52kgs) ang tatlong tanso para sa bansa. (Gerard Arce)