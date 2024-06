Isa pang Pinoy sa katauhan ni Javi Gomez de Liaño ang maglalaro sa Korean Basketball League (KBL).

Pumirma na si De Liaño sa Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters.

Inanunsyo ito ng 26-anyos na forward noong Huwebes, June 20.

Nito lamang buwan nang magpaalam sa PBA si De Liaño partikular sa kanyang dating koponan na Terrafirma Dyip matapos lang ang dalawang season.

Tinulungan niya ang Dyip na makarating sa playoffs sa 2024 PBA Philippine Cup.

“To the Terrafirma Community, Thank you for the 2 amazing years that have passed! I am truly grateful for the opportunity of being able to play in the PBA, most especially making it to the playoffs with this franchise,” saad ng former UP Fighting Maroons star.

“The team accepted me with open arms from the day i got traded and have helped me develop into not only a better player, but more importantly, a better individual,” dagdag pa niya.

Pinasalamatan din niya ang mga fans na walang sawang nag-cheer sa kanila at kanyang mga teammate gayundin ang mga coach at staff.

“Our bond will definitely go a long way!” aniya.

“Thank you for the constant support and motivation. Your confidence in my game has pushed me to always be my best,” dagdag nito. (Issa Santiago)