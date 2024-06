Jaclyn ginunita ni Andi sa kanyang kaarawan

Bittersweet! Ganito inilarawan ng mga netizens ang birthday post ng aktres na si Andi Eigenmann.

Sa kanyang recent post para sa kanyang kaarawan, mas naaalala raw ni Andi ang kanyang yumaong ina na si Jaclyn Jose.

Ayon sa kanya, “Everyday, but more today, I remember my mother,” kasama ang isang video kung saan siya ay nasa dagat habang nakasakay sa surfboard at nagpapaanod ng mga bulaklak sa dagat.

Para sa kanyang ika-34 na kaarawan, nais niyang parangalan ang taong nagdala sa kanya sa mundo at nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Wala raw katulad ang kanyang ina at forever niyang iche-cherish ang wonderful gift na bigay ng kanyang ina.

Sinabi rin ni Andi na kahit pumanaw na ang inang si Jaclyn Jose, alam niyang ginagabayan pa rin siya nito.

Matatandaang pumanaw si Jaclyn noong Marso dahil sa heart attack na ikinagulat ng buong showbiz industry.

Ilan sa mga komento ng netizens sa post ni Andi ay ang sumusunod:

“Miss your mom too. Happy birthday.”

“She’s smiling down at you now.”

“Nakaka-touch sa puso.”

Nakakatuwa ngang makita na hindi nakalimutan ni Andi ang kanyang ina kahit sa sarili niyang kaarawan at mas pinili pa niyang parangalan ito kaysa ang sarili. Ito’y nagpapakita na she really loves her mom and appreciates her legacy. Kabog! (Carl Balasa)