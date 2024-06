AKALAIN mo bang makararating sa Canada ang dyip na pambansang sasakyan ng mga Pinoy at itinuturing na hari ng kalsada sa Pilipinas?

Kaya naman, maraming ulo ang lumingon nang maispatan ng mga Pinoy ang isang makulay na dyip na pumapasada sa mga kalye ng Canada.

Hindi nag-aksaya ng oras ang TikTok user na si Chelzky at agad niyang binidyuhan ang pumapasadang dyip sa mga kalye sa Canada at nilagyan niya ito ng caption na “Eiii KUYA Para po XD. May nawawala po na jeep sa Canada.”

Sa isang YouTube video, ipinost naman ni RJ21 ang mga nagkakasiyahang Pinoy habang lulan ng jeep at paikot-ikot din sa mga kalsada sa Canada.

“Jeepney or Dyip from Philippines to Canada,” caption naman ni RJ21.

Tuwang-tuwa naman ang mga netizen at ipinagmalaki ang dyip na galing sa Pilipinas.

“Proud jeep sa Canada sa ‘Pinas phase out na.”

“Buti pa Canada. Samantalang sa ‘Pinas pinaaalis na ang jeep”

“Pinapaalis sila sa ‘Pinas kaya lilipat na lang daw sila sa ibang bansa na tatanggapin sila. Doon sila magtatayo ng mga bago nilang kaharian basta susunod sila sa batas”

“Sana meron nyan sa Taiwan.”