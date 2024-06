HINDI na talaga mawawala sa isipan nating mga Pinoy ang awtoridad ng mga misis pagdating sa bahay.

Kahit nga pasiga siga si mister, pagdating sa bibig ni misis, nagiging tuta ang mga ito.

Kung hindi takot makipagtalo, takot naman ang ilan mabusalan ng mala-armalite na bibig ni misis.

Pero ano nga ba ang mangyayari sakaling manalo ang mister sa argumento laban kay misis?

Iyan ang patok ngayon sa TikTok video na ini-upload ni @ev4nder.24 kung saan sa unang bahagi ng video, makikita ang mister na mahimbing na natutulog at ginising ng kaniyang tropa na siyang nagsabing humihingi ng paumanhin si misis matapos manalo ni kuya sa argumento.

Aakalain mo talagang nasa bahay si mister at siya ang nakakuha ng huling halakhak kung hindi lang ipinakita ni tropa kung saan siya natutulog!

Ang mister kasi, imbes na sa bahay at kuwarto natutulog, hayun at sa kulungan pala ng manok humihilik!

Oh ‘di ba, sino ngayon ang panalo?

Kaya naman pati mga netizen, tawang tawa sa drama ni mister!

“No need na po ng alarm clock,” tukoy ni Louie sa manok na kasama ni mister.

“Sayang ang tattoo,” dagdag naman ni Christina.

“Literal na, “ don’t let them know what’s your next move,” saad naman ni Camille.

Umabot na sa 1.3 million view ang kalagayan ni mister at pinusuan na rin ito ng nasa 73k user.

Ikaw, keri mo bang makipagtalo sa inyong misis o jowa? Comment na! (MJ Osinsao)