Daniel Padilla pinuri sa kabaitan

Naku, tiyak na matutuwa si Karla Estrada kapag nakarating sa kanya ang tsikang sobrang pinupuri ng mga tao sa fiesta ng Pola, Oriental Mindoro ang panganay niyang anak na si Daniel Padilla!

Si Karen Martinez, na kilalang BFF ng ilang mga celebrity, ay hindi maubusan ng papuri kay Daniel.

Dumayo kasi ng Pola si Karen at kahit nagsu-show na raw si Daniel at nakita siya sa audience ay bigla siyang in-acknowledge.

“Habang kumakanta si Daniel, nakita niya ako sa may audience, bigla siyang nag-‘Tita’. Tapos bumaba ng stage, nag-kiss sa akin. Ang bait talaga ng batang ‘yan. Hindi nakakalimot.

“Tapos nung nakasakay na siya sa van at paalis na, pinasabi ko sa kasama na pakita muna sa akin. Lumabas talaga ng van. Lumapit sa akin. Yumakap at humalik.

“Sabi ni Daniel, na-appreciate niya na nagpunta ako sa Pola at pinanood ko siya.

“Eh may fans sa likod ko, gustong magpa-picture. Pinalapit niya at pinagbigyan. Tuwang-tuwa ‘yung mga fan. Sobrang bait at mapagbigay raw ni Daniel.

“Siyempre, proud naman ako na pinupuri siya. At least ang mga fan na mismo ang nagsasabing mabait si Daniel, ha!” tsika pa ni Karen.

Isa si Karen sa mga saksi sa paghihirap noon ni Karla at ng mga anak. Nakita nga niya ang pagsisimula ni Daniel sa showbiz noong binatilyo pa ito.

“Kung gaano kabait si Daniel noong struggling days nila ng kanyang pamilya, ganun pa rin siya kabait hanggang ngayon. Hindi yumabang si Daniel kaya love ko ang batang iyan,” dagdag pa ni Karen.

Well, kahit naman kami ay magsasabing napakabait ni Daniel at palagi ngang siya ang unang bumabati kapag nakikita kami.

Bongga!