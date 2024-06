Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagdaan ng dambuhalang barko ng China Coast Guard (CCG) malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ilang araw matapos ang engkuwentro ng Chinese Navy at mga sundalong Pinoy noong Hunyo 17.

Ayon kay AFP public affairs chief Col. Xerxes Trinidad, ang presensiya ng 12,000 toneladang barko ng CCG malapit sa BRP Sierra Madre ay bahagi “intrusive patrol” ng China “aimed at asserting unlawful claims over areas within the Philippines’ exclusive economic zone (EEZ).”

“We emphasize that such actions by the CCG are illegal, coercive, and contrary to the spirit of maintaining peace and stability in the region,” dagdag pa niya.

Binanggit naman ni US Air Force official at ex-Defence Attaché Ray Powell, ang “monster ship” ng China ay naispatan din malapit sa Pag-Asa Island noong Hunyo 16 saka nagtungo sa direksiyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at sa Escoda Shoal kung saan nakatambay ang BRP Teresa Magbanua.

Humarap naman sa hearing ng Senate Committee on Foreign Affairs nitong Martes sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at ang sunda¬long naputulan ng daliri sa pag-atake ng mga Chinese.

Sinabi ni Seaman First Class Jefferey Facundo ng Philippine Navy, intensyunal at hindi aksidente ang ginawa ng mga Chinese sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal noong Hunyo 17.

“Hindi siya maitawag na aksidente mam eh, intentional mam eh, intentional ‘yung pagbangga, pagbutas, pagsira,” tugon ni Facundo matapos tanungin ni Senadora Imee Marcos, chairperson ng komite.

Sabi ni Facundo, sinadya ng CCG ang pagbangga at pagbutas sa kanilang rigid hull infla¬table boat (RHIB) para pigilan si-la sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre.

“Ayaw na nila magpa-resupply at rotation sa Ayungin mam. Ayaw kami pa-resuplayin, ayaw paakyatin… kasi… ano, babawasan na ‘yung tao sa Ayungin. para sa akin ‘yun ang intensyon,” sabi ni Facundo. (Dindo Matining)