Mga mahahalaga at prayoridad na panukalang batas ang tinalakay sa ipinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Malacañang.

Nais ng Pangulo na maipasa sa lalong madaling panahon ang mga priority bills sa dalawang kapulungan ng Kongreso na nakasentro sa pag-unlad ng Pilipinas at ng mamamayan.

Kasama sa tinalakay ng Pangulo at mga mambabatas ay ang Archipelagic Sea Lane Act na una nang hiniling ng Depart-ment of Foreign Affairs. Kabilang din sa agenda ang Philippine Capital Market, amiyenda sa Foreign Investors Long Term Lease at Agrarian Reform Law.

Sa nakalipas na LEDAC meeting noong Marso ay 14 mula sa 57 priority measures ang naipasa ng Kongreso.

Ipinagmalaki naman ni Speaker Martin Romualdez na pasado na sa Kamara de Representantes ang 20 panukala na prayoridad na maisabatas ni Pangulong Marcos.

Sa 20 panukala, sinabi ni Romualdez na tatlo ang naisabatas na at ang tatlo ay sumasailalim sa enrollment process. Ang mga naisabatas na ay ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act, Real Property Valuation and Assessment Reform Act at Negros Island Region Act. (Aileen Taliping/Billy Begas/Eralyn Prado)