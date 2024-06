Ibinasura ng Court of Appeals (CA) ang petition for certiorari ni dating Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag na layong idismis ang kinakaharap na murder case sa pagpaslang kay broadcaster Percy Lapid.

Sa kanyang petition for certiorari, nanindigan si Bantag na walang kapangyarihan ang Department of Justice (DOJ) na ma-ghain ng murder case laban sa kanya at wala rin umanong hurisdiksyon ang korte na tanggapin ang kaso dahil ang usaping ito ay nasa exclusive jurisdiction ng Sandiganbayan dahil siya ay dating pinuno ng BuCor.

Ayon sa resolusyon ng 2nd Division, agad na binasura ng appellate court ang petisyon ni Bantag nang kanilang banggitin ang Manual for Prosecutors na ang petition for certiorari ay dapat u¬nang dalhin sa Office of the Prosecutor General para sa evalua-tion at approval bago ito iendorso sa Office of the Solicitor General.

“The said procedure along with the non-conformity of the OSG on the filing of instant petition for certiorari calls for the outright dismissal of the petition,” paliwanag sa resolusyon ng CA na nilagdaan ni Associate Justice Ronald Martin.

Si Lapid ay binaril at napatay sa Las Piñas City noong October 3, 2022. Noong March 2023, isinampa ng DOJ ang murder case laban kay Bantag at dating deputy security officer Ricardo Zulueta. Inisyu ng Las Piñas court ang arrest warrant sa dalawa noong Abril 2023.