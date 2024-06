Andrea Brillantes kumanta kahit basa sa ulan

Hindi naman napigilan ng masamang panahon ang pagpapasaya sa mga tagahanga ni Andrea Brillantes! Kahit kasi umuulan, tuloy pa rin sa pag-perform si Blythe.

Naganap ang performance niya sa Tiaong, Quezon para sa ‘Bayani Juan Festival 2024’, kung saan sumuong din sa ulan ang napakaraming fans!

Mukhang sa kabila ng masamang panahon ay nag-enjoy naman ang mga tagahanga dahil dinig talaga ang kanilang hiyawan sa mga clips ng nasabing event na kumakalat sa social media.

Ilan sa mga kantang inawit ni Blythe na sinabayan ng mga audience ay ang mga OPM hits na ‘Ang Huling El Bimbo’ ng Eraserheads at ‘Jopay’ ng Mayonnaise.

Matapos ang event, nagpasalamat si Andrea sa mga taga-Tiaong sa pamamagitan ng Instagram story at sinabing mag-vitamins na lang daw silang mga naulanan para hindi magkasakit. Kabog!

Ilan sa mga celebrities na naki-join sa fiestang ito ay sina Paulo Avelino, Bamboo, at Skusta Clee.

Ang bongga ha!

Talagang bongga na makita si Andrea at ang iba pang celebrities na walang arte sa pag-perform kahit bumubuhos ang ulan, para lang makapagpasaya ng audience. It goes to show how they value their fans.

Ayun na! (Carl Balasa)