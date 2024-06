Nagpahayag ng pagkabahala si Senior Citizens party-list Rep. Rodolfo Ordanes sa nangyaring data breach sa Jollibee Foods Corp. (JFC) dahil ang nakuhang datos ay maaari umanong magamit sa identity theft, scam targeting at iba pang cybercrimes.

“Names, addresses, contact numbers, and ID numbers would be enough information to produce fake IDs, make bogus transactions, and assume the identities of those people whose data were stolen,” sabi ni Ordanes.

“Those data files may be being held for ransom or could be sold to syndicates engaged in data mining,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Ordanes na ang pag-target sa JFC, na isa sa pinakamala¬king kompanya sa bansa, ay nangangahulugan na walang ligtas sa mga hacker.

“The private sector must invest in cybersecurity defense and offense,” sabi ng solon. “I hope the data breach is not worse than what is publicly known so far, but the damage is already quite severe because of the size of the compromised data.”

Nauna rito, sinabi ng National Privacy Commission na 11 milyong customer ng Jollibee ang nanganganib na mabiktima ng scam dahil sa nakompromisong personal data. (Billy Begas/Eralyn Prado)