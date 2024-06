WBC champ Mario Barrios dehins aatrasan si Pacman

MALUWAG na tinanggap ng kampo ni newly-crowned World Boxing Council (WBC) welterweight titleholder Mario “El Azteca” Barrios ang posibilidad na makipagsagupaan sa nag-iisang eight-division world titlist na si Manny “Pacman” Pacquiao.

Inihayag ng trainer ni Barrios na si Bob Santos sa isang report na ikinokonsidera ng kanilang kampo ang pakikipagharap sa Filipino boxing legend matapos ianunsiyo ng pamunuan ng WBC ang paggawad kay Barrios ng titulo kasunod ng paglalagay sa dating may hawak ng korona na si Terence “Bud” Crawford bilang ‘champion-in-recess’ dahil sa paghahanda nito para sa World Boxing Association (WBA) junior middleweight bout kontra Israel Madrimov sa Agosto 3 sa Los Angeles, California.

“People were talking about Manny Pacquiao as a possible opponent for Mario’s fight for his WBC title. We welcome that. Mario, the one thing about him, I said it many, many times, is he takes on all challenges. He has never taken the easy route. He’s never turned down a fight since we’ve been with him,” pahayag ni Santos sa Boxingscene.com, kasunod na rin ng walang katiyakang posisyon ni Crawford sa 147-pound division.

“We’re thrilled about that. It’s a good thing, obviously, and I know he’s happy about that. We earned it in the ring.”

Walang patid ang pagpapakondisyon ng 45-anyos na future Hall of Famer para sa nakalinya nitong laban kontra kay RIZIN featherweight champion Chihiro Suzuki para sa three-round-three-minute exhibition match sa Hulyo 28 sa Super Saitama Arena sa Saitama, Japan.

Naunang sinabi ni WBC President Mauricio Sulaiman na bukas sila sa posibilidad na labanan ni Pacquiao si Barrios dahil maganda naman ang inilabas na medical examination ni Pacman sa laban nito kay Suzuki, na katanggap-tanggap ang kanyang pangangatawan at kalusugan.

“Manny’s a legend. He’s earned the right to do what he wants to do, and he can walk to the beat of his own drummer. If that’s the fight that he really wants, obviously, we welcome the challenge. We’ll see how that plays out. Devin Haney, we welcome that, too,” saad ni Santos na puntirya ring makalaban si Haney na tangan naman ang WBC super-lightweight title.

Huling beses sumabak si Pacquiao (62-8-2, 39KOs) sa isang exhibition match noong Disyembre 11, 2022 kontra kay South Korean fighter DK Yoo sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision sa kanilang six round bout, habang may nakabinbin rin itong laban kay Muay Thai at kickboxing icon Sombat “Buakaw” Banchamek sa isa ring boxing exhibition match.

Nasulyapan naman sa huling professional bout ang tubong Kibawe, Bukidnon-native at ipinagmamalaki ng General Santos City laban kay Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba noong Agosto 21, 2021 na nagresulta sa 12-round unanimous decision pabor sa 2008 Beijing Olympics bronze medalist para sa WBA (Super) 147-pound title belt.

Sa kabilang banda, dinaig ni Barrios si Ugas sa 12-round unanimous decision noong Setyembre 30, 2023 para sa WBC interim title sa T-Mobile Arena na sinundan ng isa pang unanimous decision para sa parehong titulo kontra kay Fabian Andres Maidana nitong nagdaang Mayo 4 sa pareho ring venue.

Magkasunod na talo naman ang nalasap ni Barrios kina reigning WBA lightweight titlist Gervonta “Tank” Davis para sa junior-welterweight title at Keith “One Time” Thurman. (Gerard Arce)