Wala ka pa ring plaka?! Sigurado ka?

Mahaharap sa mabigat na parusa ang mga ahente at car & motorcycle dealers kung hindi nila agad ilalabas ang plaka ng mga bagong sasakayan, kasabay ang OR at CR.

Mahigpit ang babala ni LTO LTO Chief,Assistant Secretary Atty. Vigor D. Mendoza II na pananagutin nila ang mga pasaway na ahente at dealer na patuloy na hindi tumutupad sa guideline sa releasing ng mga plaka at OR/CR.

“We already have an initial list of the agents and their dealerships that were recommended for sanctions, including fines and suspension of accreditation,” sabi ni Asec Mendoza.

Ayon sa LTO, may 28 na ahente at dealer ang napangalanan na nila. Hinihintay na lang ang approval ng mga parusa na ipapataw sa kanila. Ang mga posibleng parusa ay multa mula P20,000 hanggang P500,000 at suspension sa akreditasyon mula isa hanggang anim na buwan.

Mismo Malakanyang ang nag-utos sa LTO na agad ayusin ang backlog ng mga plaka. Sinabi sa memo ng Malakanyang na patawan ng parusa ang mga pawasay na dealer, kasama ang “termination of dealership”, kung kinakailangan. Iniutos ng Malakanyang na tuldukan ang backlog sa plaka bago Hunyo2025.

“Kasama sa trabaho ninyo ay tiyakin na sumusunod kayo sa regulasyon ng LTO patungkol sa release ng plaka at OR/CR on time,” diin ni Assec Mendoza.

Ayon sa LTO, tapos na ang backlog ng plaka para sa 4-wheel mula nang lakihan sa 1 milyon piraso kada buwan ang produksyon sa kanilang plate making facility. Sa motorsiklo naman, inilalabas agad ng LTO ang plaka ng mga bagong bili upang hindi na makadagdag sa listahan ng backlog.

Nanawagan si Asec Mendoza sa mga bagong bili ng sasakyan na agad isumbong sa LTO ang sinumang ahente at dealer na hindi makapag-release on time ng plaka at OR/CR ayun sa itinakdang bilang ng araw. Madali lang magsumbong sa pamamagitan ng mensahe sa mga LTO social media accounts at Hotline: Aksyon on the Spot 092-92-92-0865.

Nasa LTO guideline, ilalabas ng LTO office ang plaka sa loob ng 5 araw matapos isumite ang kumpletong papeles ng rehistro. Dapat namang ibigay ng dealer sa customer ang plaka sa loob ng 6 araw, pinakamahaba na ang 11 araw.

Sa kabilang banda, marami namang kaso kung saan naiipon ang mga plaka sa mga dealer dahil hindi na mahanap ang mga rehistradong may-ari. Nariyan nang padalhan sila ng mensahe sa pamamagitan ng email na inilagay nila sa aplikasyon; subalit bumabalik lamang ang email. At ang mga telepono/cellphone na ibinigay ay “can no longer be reached” kapag tinatawagan.

Sinabihan ni Asec Mendoza ang mga dealer na agad ibalik sa LTO ang lahat ng plaka ng sasakyan na hindi na mahanap ang may-ari.

Kaya kung ikaw ay wala pang plaka, huwag kang kuyakoy. Puntahan o tawagan agad ang ahente at dealer kung saan binili ang sasakyan. Mabuti na ang sigurado. Kung tamad kang lumabas o tumawag, puede mag-inquire online hinggil sa iyong plaka:

Replacement Plate: https://www.ltoncr.com/rplateinquiry

New MV/MC Plate: https://www.ltoncr.com/newplateinquiry

Sakaling may plaka na ang sasakyan at naibalik sa LTO, mahihirapan kang habulin at hanapinito.