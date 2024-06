Todo rampa na sa Canada: Maja Salvador nagpadede kay Maria sa restoran

Todo gala na ang bagong panganak na si Maja Salvador sa Canada.

At yes, kasama na niya ang mister na si Rambo Nuñez, at anak nilang si Maria.

“Maria’s first day out!” sabi ni Rambo.

Makikita nga sa Instagram ni Rambo ang photo nilang tatlo, at siyempre, agad-agad na-recognize ng mga faney ang location nila!

At kulang na lang ay puntahan sila ng mga Pinoy sa Canada sa kinalulugaran nila ngayon, ha!

“Omg you’re here in Calgary.”

“I was going to say I was like I recognize the building.”

“Sa Stephen Avenue `yan!”

“Enjoy there in Calgary Ate Maja and Kuya Rambo. As parents to Baby Maria, congratulations again to the both of you. I’m so happy to see you as a family.”

“Ay gumagala na ang apo ko!”

“Wanna see you around Calgary.”

“Happy family!”

At siyempre, sa Instagram story ni Maja ay makikita rin ang photo na nagpapa-breastfeed siya kay Maria. Of course, may takip naman `yon.

Sabi nga nila, mother is mothering!

Pero aliw nga na nasa isang restoran siya nagpapa-dede. Parang si Marian Rivera noon na nasa isang event din sa abroad, at nagpa-breastfeed din kay Zia habang maraming tao sa paligid.

At yes, ang ganda-ganda pa rin ni Maja, ha! Larawan ng isang masayang misis, nanay ang datingan niya.

Bongga!