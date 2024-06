Tambalang Gcash, PayPal mas pinahusay ang cash-in service

Pinabuti pa ng leading finance application na GCash ang cash in experience ng mga user, freelancer, at e-commerce entrepreneur gamit ang Paypal to GCash instant transfers na kaakibat ng mas pinalakas na partnership nito sa multinational online payments provider na PayPal.

Ang kolaborasyong ito ay hinahayaang mabigyan at magamit ng mga customer, partikular na ng mga remote freelancer at e-commerce entrepreneur ang bago at mas pinahusay na ‘PayPal Cash-in’ feature ng GCash application.

Sa pamamagitan ng pag-link ng kanilang mga PayPal account sa GCash at pag-cash in ng isang beses, maaari na silang magkaroon ng P500,000 na wallet limit, mas pinadaling cash-in process, at mas ligtas na transaksyon.

Ito’y matapos gawing opisyal ng GCash at PayPal ang kanilang partnership nitong taon sa GCash headquarters sa Taguig. Ipinahayag din ng mga ito ang kanilang pananabik sa tagumpay na dulot ng partnership ng dalawang giant fintech companies.

Ayon kay G-Xchange president and CEO Ren-Ren Reyes, kinikilala ng GCash ang mahalagang tungkulin ng PayPal sa mga manggagawang Pilipino, freelancers, at digital nomads.

“GCash will continue to be the best way to convert your funds from PayPal seamlessly,” sabi ni Reyes.

Dagdag pa rito, ang bagong feature na ito ay naglalayong mapalakas at masuportahan ang malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino at mga online entrepreneur sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas epektibo at mas madaling paraan ng pag-manage ng kanilang finances.

“Linking a PayPal account to GCash and cashing in is the fastest, most affordable, and seamless end-to-end experience so far,” sabi naman ni GCash International general manager Paul Albano.

Samantala, naglabas ang GCash ng mas detalyado at sistematikong instruksiyon na maaaring sundan ng mga user upang mas epektibo nilang magawa at magamit ang bagong feature na ito.