Sydney Sy Tancontian babalibag sa Asia-Oceania Championships

MAGBABALIK sa prestihiyosong kumpetisyon si six-time world medalist at two-time Asian Sambo champion Sydney Sy Tancontian para pangunahan ang Philippine national squad kasama ang mga 2023 edition medalists na sina Robin “The Ilonggo” Catalan, Marianne Mariano at Aislinn Yap sa 2024 Asia-Oceania Sambo Championships sa Hunyo 29-30 na gaganapin sa Forum de Macau Stadium sa Macau, China.

Matagal nabakante sa balibagan ang 24-anyos na tubong Davao City matapos itong maging abala sa mga gawain ng International Sambo Federation (FIAS) bilang chairperson ng FIAS Athletes Commission, gayundin ang pagtutok bilang coach at referee ng national squad.

Umaasa si Sy-Tancontian at buong national squad na makakakuha ng silya para sa 2025 World Games sa Chengdu, China na lalahukan ang mga event sa sports at combat men at women.

Huling beses bumalibag ng medalya sa world stage ang many-time Southeast Asian Games medalist noong Nobyembre 2023 nang kunin ang ika-anim na tansong medalya sa World Championships sa paboritong women’s +80kgs division, para sundan ang mga medalya sa 2019 World Youth and Juniors Sambo Championships sa Tashkent, Uzbekistan, World Sambo Championships, 2019 Sambo World Cup Kharlapiev Memorial Competition at sa World Sambo Championships, gayundin ang dalawang korona sa 2019 New Delhi meet 2022 Jouneih, Lebanon Asian Championships.

Nakatakda ring makasama nina biennial meet champ Catalan, Olympic silver medalist Mariano at Paris Open titlist Yap sina 2019 SEA Games, 2024 DSI Dutch Open at Paris Open champion Chino Sy-Tancontian, MMA fighters Jomary “The Zamboanginian Fighter” Torres, John Mcleary “Pirata” Ornido, Edemel Catalan, grappler Godwin Langbayan at Bandung Sambo Open double gold medalists Princess Cortez.

“We’re bringing in the best and finest of our national athletes for this coming international competition, and looking out to give their very best to bring honor and pride for our country,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation, Inc. President Paolo Tancontian, na pamumunuan ang buong delegasyon kasama sina head coach Ace Larida, coach Gege Arce at coach Jerry Legaspi.

“We are very thankful to PSC (Philippine Sports Commission) for allowing us to compete in a higher stage, also to Philippine Olympic Committee (POC) President Mayor Bambol Tolentino for lending us their facility in Tagaytay City as part of our bubble training and to Sen. Bong Go, for the unending support.”

Inaasahang mapapasabak sa mga bigating samboist sa Asia-Oceania ang national squad na kinabibilangan ng Australia, Afghanistan, Bangladesh, China, Macau, Hong Kong, Japan, Jordan, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, New Zealand, Palestine, Saudi Arabia, Singapore, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan at Uzbekistan.

Nakalinya ring paghandaan ng national team ang ibang kumpetisyon na kinabibilangan ng Korea Open at Bangladesh ang todong paghahanda para sa Asian Indoor Martial Arts Games sa darating na Nobyembre sa Bangkok, Thailand. (Gerard Arce)