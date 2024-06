NAPAHANAY ang Filipino frozen cookie sandwiches na Silvanas sa “100 Best Cookies in the World” ng Taste Atlas.

Lumanding sa 25th spot ang Silvanas na may rating na 4 out of 5 stars.

Ang Silvanas o sylvanas ay frozen cookies sandwiches na gawa sa dalawang cashew-meringue wafer na may thick layer ng buttercream at binudburan ng cashew crumbs.

Isinalarawan ito ng Taste Atlas bilang “snack version of a traditional Filipino dessert known as sans rival.”

“Although plain versions are the most common, silvanas occasionally come in various flavors such as chocolate, strawberry, mocha, or mango. Popular throughout the country, these cookies have to be refrigerated and are best served well-chilled or frozen,” dagdag pa nito.

Nanguna sa listahan ang Petticoat Tails ng Scotland.

Pumangalawa rito ang Makroud el louse ng Algeria at Alfajores ng Argentina. (Issa Santiago)