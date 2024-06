Sa RPVARA, panalo pa more ang mamamayan!

Maituturing na isang magandang balita para sa ating lahat ang isa sa mga bagong nilagdaang batas ni Pangulong Marcos–ang Republic Act (RA) No. 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act (RPVARA).

Ang RA 12001 kung saan isa po ang inyong lingkod sa mga may akda ay magbibigay ng benepisyo sa ating lahat dahil ang isang mas moderno at mas maayos na real property tax system ay nangangahulugan ng mas malaking koleksyon para sa lahat ng local government units (LGUs).

Nangangahulugan ito na magkakaroon ng mas malaking pondo ang mga local na pamahalaan para matustusan ang mga pangunahing serbisyo at development programs na magbibigay din ng mas malaking benepisyo sa kani-kanilang mga nasasakupan.

Layon ng RA 12001 na i-level up ang tax collection efficiency ng LGUs na siyang magbigay daan sa mas marami pang mga investment mula sa pribadong sektor. Inaasahang pasisiglahin ng modernized tax system ang real estate market at mas mapapabilis ang implementasyon ng infrastructure buildup program ng ating Pangulo na mas kilala bilang ‘Build Better More’ o BBM.

Sa pamamagitan po ng batas na ito, inaasahang mapapabilis din ang automation ng mga serbisyong ipinakakaloob ng pamahalaan at magiging mahusay din ang tax collection ng mga pamahalaang local na siya namang maghahatid ng mga benepisyong inaasahan ng kanilang nasasakupan.

Alam po ninyo, matagal ng nagsusulong ang inyong lingkod para sa isang digital switch sa ating nasyunal at lokal na pamahalaan. Kaya nga po isa tayo sa nag-akda ng aming naipasa na sa Kamara na HB 7327 upang mapabilis na ang paglipat ng gobyerno sa digital age. Dito mas mapapabuti at mapapabilis ang mga proseso, at yung hindi mo na kailangan pumunta sa mga opisina para magasikaso ng kakailanganin mong dokumento bagkus ay mag-aaply at magfa-followup ka na lang via internet o online sa kanilang websites o email.

Sa ilalim ng RA 12001, magkakaroon ng reorganisasyon sa Bureau of Local Government Finance (BLGF) at magiging isang ahensya ito na tututok sa streamlining at pagpapalakas ng real property valuation sa buong bansa. Itatatag dito ang iisang Schedule of Market Values (SMVs) para sa lahat ng LGUs.

Sa pamamagitan nitong reporma ay makokorek o maitatama natin ang kasalukuyang kawalan ng unified national standard na siyang nagdudulot ng red tape, mga awayan sa ROW (right-of-way) at mahabang usapin sa korte—na madalas humahadlang sa gobyerno para gamitin ang buong potensyal ng land sector bilang isang mayamang asset sa paglago at pag-unlad ng bansa.

Mabibigyang benepisyo rin sa bagong batas ang mga hindi nakakabayad ng real property taxes dahil bibigyan nito ng amnesty period ang mga delinkuwenteng taxpayer.

Nangangahulugan ito na ang isang delingkuwenteng taxpayer ay hindi na sisingilin ng interes o penalty para sa kanyang pagkakautang sa real property tax. Sa ilalim ng bagong batas, dalawang taon ang amnestiya o palugit sa interes at penalty para sa taxpayer na may utang sa real property tax.

Kaya bibigyan ng amnestiya ang mga delingkwenteng taxpayer ay upang mahikayat silang magbayad ng kanilang pagkakautang sa buwis at mabigyan sila ng pagkakataon na maiayos ang kanilang bayarin sa buwis kada taon—na siya namang magbibigay ng dagdag koleksyon at kita sa mga LGU.

Ang RPVARA ay isa sa mga prayoridad ni Pangulong Marcos bilang suporta sa 8-Point Socioeconomic Agenda ng kanyang administrasyon na naglalayong iayos ang burukrasya upang maging mas episyente ito at nang maayos din na makapagdeliber ng serbisyo publiko.

Sa pamamagitan ng RA 12001, matutulungan ang mga LGU na walang database at walang kakayahang mag-update ng property market values sa kani-kanilang lokalidad.

Sa kasalukuyan, ang mga LGUs ang gumagawa ng kani-kanilang SMVs kaya madalas nagkakaroon ng pagkakaiba, magkakasalungat at outdated values na nakakasira sa real property tax base ng kinauukulang lokal na pamahalaan.

Ang mahinang sistema ng koleksyon ng isang LGU ang nagpapahina sa kanilang kolektibong kakayahan na mapalaki ang kanilang kinikita sa buwis mula sa mga real properties. Sa ganitong kalakaran, humihina rin ang abilidad ng LGU na makakalap na sapat na pondo para sa serbisyo publiko na kailangan ng kanilang mga nasasakupan.

Bilang dating gobernador na nagsilbi ng tatlong termino sa aming lalawigan bago naihalal sa Kongreso, pamilyar na po tayo sa mga ganitong problema. Kaya batid ko na isang malaking kaginhawahan para sa mga LGU official ang batas na ito na nilagdaan ng Pangulo kamakailan.

Kumbinsido po tayo na ang RPVARA law ang tutulong para mapabilis ang implementasyon ng infrastructure program ni Pangulong Marcos dahil magkakaron ng bago at uniform schedule ng SMVs para sa real property. Dahil dito, tuluyan nang matutuldukan ang mga isyu sa ROW na matagal nang nagiging dahilan ng pagkakaantala sa pagkuha ng gobyerno sa ilang pribadong lupain na ilalaan sa public infrastructure projects.

Sa mahigit 2o na ahensya ng national government at 1,700 LGUs na gumagamit ng magkakaibang sistema, hindi na nga kataka-taka na nagiging malaking isyu ang kawalang kakayahan bukod pa sa wala naman talagang unified national standard. Nagdudulot ito ng mga pagkakamali sa sistema kaya tuloy nababawasan ang kita ng pamahalaan dahil na rin sa mga isyu ng ROW compensation, mahabang balitaktakan sa korte at iba-ibang pangyayaring nagpapatagal sa mga usapin.

Ang real property valuation system ng Pilipinas ay naging sobrang hina at tadtad pa ng burukrasya kaya naman sa isang report, sinabi ng World Bank na bagama’t 50% hanggang 75% na kayamanan ng bansa ay nasa mga lupain, ang ating land market contribution sa Gross National Product o GNP natin ay tanging 6% lamang na hindi naman nakakatulong sa paglago ng land sector sa kabila ng malaki nitong potensyal.

Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Finance (DOF) Secretary Ralph Recto na kung mao-overhaul lamang ang sinaunang property valuation system sa bansa, magagagawa ng batas na ibigay sa mga LGU ang sapat na pondo at mas makakayanan ng mga ito na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga constituents.

Sa pagtataya ng DOF, umaabot na sa P30.5 bilyon ang nawawala sa kita sa buwis ng mga lokal na pamahalaan dahil lamang sa ating lumang property valuation systems. Napakalaking kawalan ito nang dahil lamang sa kabiguan ng mga naunang administrasyon na baguhin ang maituturing na antigong real property valuation system ng Pilipinas.

Ipinakikita ng batas na ito na tunay na kailangan muna ng mga reporma o pagbabago bago tuluyang makamit ang inaasam na pag-asenso sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Hindi natin makakamit ang tunay na potensyal ng ating bansa kung uupuan lamang natin ang mga maling sistema na siyang ugat ng ating paghihirap.

Nag-uumpisa na po ang ating Pangulo at sasamahan natin siya hanggang dulo.