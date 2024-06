Ruffa Gutierrez kasama si Herbert Bautista sa b-day salubong

Shinare ni Ruffa Gutierrez sa kanyang social media accounts ang video na kuha sa kanyang birthday salubong noong Sunday night.

Siyempre, kasama ni Ruffa sa kanyang birthday salubong ang love of her life na si former Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek” Bautista, at ilang friends.

Noong Sunday afternoon na katsikahan namin si Ruffa, ikinuwento na niya na may biglaan siyang birthday salubong event that night.

Nitong Lunes naman, ikinuwento niya na bukod kay Bistek ay kasama rin niya ang ilang mga kaibigan.

Nasa birthday salubong party nga raw niya ang mag-inang Karla Estrada, Maqui, pati ang mga kaibigan niyang sina Janice at Gelli de Belen, Arlene Muhlach, Marjorie Barretto, Sunshine Cruz, Joy Ortega, CJ Jaravata, Dong Ronquillo, and others.

Puyat-puyatan nga raw silang lahat.

Sa Tipsy Pig sa Alabang ginanap ang birthday salubong ni Ruffa dahil late na raw nagsasara ang lugar na iyon.

Sabi pa ni Ruffa, sobrang saya ng lahat at talagang nag-enjoy siya.

Siyempre, ang fans, supporters ni Ruffa ay nagsabing masaya sila para kay Ruffa lalo na at kasama ng aktres ang boyfriend niyang si Bistek, ha!

At least, happy ang heart ni Ruffa, ‘noh?!

Happy birthday, Ruffa!