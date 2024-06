Naniniwala si Senate Majority Leader Francis “Tol” Tolentino na may sapat na boto sa Senado para ipasa ang Senate Bill No. 20234 na naglalayong gawing mandatory ang Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) program para sa mga estudyante sa kolehiyo.

“I believe we have reached a level of support where the ROTC program will be revived. I’m quite confident,” sabi ni Tolentino sa isang statement.

“The primary goal of the ROTC Bill is to encourage and develop discipline and a deep sense of nationalism among our youth,” dagdag pa ng senador, ang principal author ng panukala.

Sabi ni Tolentino, pumasa na ikatlong pagbasa ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukala at isasama ito sa agenda sa pagpupulong ng Legislative-Executive Development Advisory Council sa Martes, Hunyo 25. (Dindo Matining)