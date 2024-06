Pura Luka Vega bet ulitin Ama Namin rock remix?

Tila nang-aasar daw ang kontrobersyal na drag queen na si Pura Luka Vega sa banat nito sa X (dating Twitter).

Sa isang X post, binanggit ni Pura na anniversary na ng kaniyang Ama Namin rock remix performance na naging ugat ng malaking kontrobersya noong nakaraang taon. Maraming na-offend at sinabing ‘binaboy’ niya ang kantang dapat ay sagrado.

Kasabay ng nasabing post ang hirit niya na ulitin kaya niya ang nasabing performance. Nakakaloka!

Maaalalang ilang beses siyang nakulong dahil sa performance niyang iyon, pero mukhang hindi na siya nadala base sa post niya.

Marami naman ang nag-defend kay Pura at nagsabing ang performance ay isang art at creative way ng pagpapahayag ng pananampalataya.

Noong una ay marami ring donation drive ang isinagawa ng iba’t ibang LGBTQIA+ organizations para matulungan siyang makapagpiyansa at makalaya, pero mukhang this time umaalma na ang mga bading!

Sabi ng ilan sa tweet ni Pura, wala na raw silang pang-ambag kung makukulong ito ulit. Kalurky! Sabi pa ng ilan ay magpahinga muna ito para hindi na makulong.

Ilan sa mga komento ng netizens ay ang sumusunod:

“Someone should lock u up so u wont get locked up in jail Pura, pero gow. Thy will shall be done ika nga.”

“Madam, walang mali sa ginawa mo, pero wala nang pera ang mga accla huhuhuhu.”

“Gusto na naman ng donations ni accla!!!”

“Baka ulitin din nila yung ginawa nila sayo.”

“Ayan nanaman siya nawalan na kasi ng relevance. Clout chaser, e?”

Nakakaloka talaga ang banat na ito ni Pura Luka Vega, pero it also begs the question — saan nga ba dapat nagtatapos ang linya between self-expression and respect of others’ beliefs? Dapat bang mas maging lenient tayo at open when it comes to how artists express themselves?

Sa kabila ng kontrobersyang hatid ni Pura Luka Vega, magandang pagkakataon din ito upang mas mapag-usapan ang mga bagay-bagay na hindi napagtutuunan ng pansin tulad ng relasyon ng sining at pananampalataya.

Oh well… (Carl Balasa)