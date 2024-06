IKAW na Taylor Swift!

Ibang level talaga ang sikat na pop singer dahil kabilang lang naman sa hukbo ng kanyang mga tagahanga ang ilang miyembro ng British royal family na walang iba kundi si Prince William at ang dalawang tsikiting niya na sina Prince George at Princess Charlotte.

Nanood ang mag-aama ng London leg ng Eras tour ni Taylor.

Sa kanyang Instagram page, flinex ni Prince William ang litrato nila with Taylor sa backstage.

“Thank you @taylorswift for a great evening!” caption ni Prince William.

Sa kanyang Instagram ay nag-post din si Taylor ng litrato nila kasama ang kanyang boyfriend na si Travis Kelce.

“Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start,” say ng US pop sensation.

Nagdiwang si Prince William ng 42nd birthday noong June 21. (Issa Santiago)