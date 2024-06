NASA P13.6 bilyon na halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng Philippine National Police (PNP) sa ikinasa nilang mga operasyon sa loob ng nakalipas na anim na buwan.

Sa press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr., na ikinasa ang operas­yon mula Enero 1 hanggang Hunyo 21 ngayong taon mula sa 23,515 anti-illegal drugs operation sa buong bansa.

Umaabot naman sa 1,779,736 na gramo ng shabu, 3,599,042 gramo ng marijuana, 27,620 gramo ng cocaine at 4,177 piraso ng ecstasy ang nakumpiska ng pulisya sa lahat ng kanilang operasyon.

Samantala, nasa 28,804 na mga suspek ang naaresto at nahaharap na ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Patuloy naman ang pinaigting na kampanaya ng pulisya laban sa ilegal na droga, ayon pa sa PNP. (Edwin ­Balasa)