Nagtipon-tipon sa Manila Memorial Park sa Parañaque City ang pamilya at mga kaibigan ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III upang gunitain ang ikatlong death anniversary nito.

Pinangunahan ni Fr. Jett Villarin ang misa kung saan kanyang binanggit sa homily kung paano inalay ng dating pangulo ang kanyang buhay para mapagsilbihan ang mga kapuspalad.

Sa panig ng pamilya Aquino, nagsalita ang pamangkin ni PNoy na si Kiko Aquino-Dee kung saan inalala nito ang ipinaglaban ng dating Pangulo sa West Philippine Sea na nagresulta sa 2016 arbitral ruling.

“Between current events and the work we’ve been doing for the Aquino Center, I’ve been thinking a lot of the phrase: “Right makes might.” This was often used in the context of our rights over the West Philippine Sea: Rather than submitting to those with greater power, Tito Noy used the justness of the Philippine cause to improve our position, ultimately resulting in the 2016 arbi-tral ruling that continues to be vital in asserting our rights today,” saad ni Kiko Aquino

Sinabi naman ni da¬ting Sen. Leila de Lima na mabuting tao at good leader ng bansa si PNoy.

“Noong nawala po si PNoy, nasa loob pa po ako and I was so shocked noong nalaman ko, pinadalhan ako ng note ng aking staff na namatay na si PNoy. Hindi ko alam na may sakit pala siya,” wika ni De Lima.