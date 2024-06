Pauleen Luna flinex sweet moment kay Vic Sotto

Maraming followers ni Pauleen Luna-Sotto ang napa-“sana all!” nang i-flex ng misis ni Bossing Vic Sotto ang sweet moment nilang mag-asawa.

Sa social media post kasi ni Pauleen ay in-upload niya ang picture nila ng kanyang mister.

Caption ni Pauleen, “Hey you, long time no pic. Chili and Bandit #iykyk.”

Ikinatuwa nga iyon ng fans.

Ang iba ay nagsabing ang sweet daw.

May isa namang nagsabi na welcome to Hong Kong. Obvious kasi na nasa HK sila.

Mukhang nagbakasyon na naman sa HK ang mag-asawa.

Puwedeng-puwede naman kasi nila magawa iyon dahil kapag Sunday ay wala namang ‘Eat Bulaga’ at ang Monday at Tuesday episodes ng TV5 noontime show ni Bossing Vic at ng Dabarkads ay taped na.

