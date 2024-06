Paano maiiwasan ang kidney stone?

Ni Natalia Antonio

Isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng tao ay ang kidney stones.

Pasok ito sa 10 “leading causes” ng sanhi ng pagkamatay sa bansa.

Kasabay nito ay maraming mga haka haka sa sakit na ito at paggamot dito.

Isa na rito ang pag inom ng apple cider vinegar na nakaka tulong daw para madurog ito.

Ayon kay Dr. Richard Hizon, nephrologist sa NKTI, sa Pinoy MD, ang pinaka unang dahilan ng kidney stone ay kakulangan sa pag inom ng tubig.

“Kung kulang ang inom mo ng tubig, kulang ang pagdaan ng tubig sa kidney. Dahil dito, maaring maipon ‘yung minerals, ‘yung mga puwedeng maging crystal, maaring sa loob ng kidney mismo, ito ‘yung tinatawag nilang nephrolithiasis, sa loob ng kidney. Or puwede ito doon sa daanan ng ihi… hanggang sa pantog, puwede rin. Ang tawag naman doon ay urolithiasis o ureterolithiasis,” dagdag nito.

Ilan sa sintomas nito ay masakit na pag ihi at kung minsan ay mayroon pang dugo, o kaya ay pananakit ng likod.

Hindi rin aniya totoong nakakadurog ng kidney stones ang apple cider vinegar.

Mas epektibong gamot ang pag inom ng tatlo hanggang limang litro ng tubig kada araw.

“‘Pag ‘yung kidney stone ay nakabara na malapit sa kidney itself, puwede roon ‘yung sakit ‘yung sa likod na sinasabi. Pero ‘pag ‘yung stone ay gumulong na pababa papunta sa ureter o ‘yung daanan ng ihi papunta sa pantog, puwedeng mas mababa yung pain.”

Ang sobrang pag inom din ng Vitamin C at ay pwede ring magdulot ng kidney stone.

“May mga pagsusuri na pinapakita nila na, totoo, ang Vitamin C ay puwedeng mag-increase ng risk ng kidney stone ‘pag sobra-sobra ang intake mo. Ang problema kasi sa Vitamin C, ‘pag sobra ang inom mo, nagiging oxalate sa paglabas sa ating kidney, so puwede siya mag-form ng stone,” ayon kay Hizon.

“Pag mas marami kang ininom na tubig na sobra sa kailangan ng katawan mo, iihiin mo ito, lalabas ito sa iyong kidney. Ngayon, ‘pag maraming fluid ang lumalabas o dumadaan sa kidney, naiiwasan magbuo-buo ng mga crystal sa kidney natin. Not necessarily toxins lang, pati mga crystal. So more of the flow of urine. ‘Yung dami ng dumadaan na tubig o fluid, ‘yun ‘yung nakakaiwas ng pagbuo ng kidney stone,” payo pa nito.

Madali ring iwasan ang kidney stone kung iinom ng tubig, pag-alaga ng diabetes, pag-alaga ng high blood o hypertension.