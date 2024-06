Posible umanong bumaba sa hanggang P42 kada kilo ang presyo ng bigas dahil sa desisyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tapyasin ang taripang ipinapataw sa imported na bigas.

Ginawa nina PRISM founder Rowena Sadicon at Orly Manuntag ang pahayag sa isang press conference matapos ang pakikipagpulong nito kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ilan pang lider ng Kamara de R­presentantes sa Manila Golf and Country Club sa Makati City nitong Lunes.

Ang pagpupulong ay isinagawa matapos ilabas ng Malacañang ang Executive Order 62 na nagbababa ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%.

Ayon kay Manuntag, na siya ring tagapagsalita ng Grain Retai­lers Confederation of the Philippines, mararamdaman sa buong bansa ang epekto ng mas mababang taripa sa bigas.

“Ito po ang isa sa itutulong po namin na maramdaman sa bawat merkado ang papasok na EO 62 at ang sinasabi po nating 15% ta­riff na maramdaman ng mamamayang Pilipino,” sabi pa ni Manuntag.

“So inaasahan po namin na sa mga P45-P46 o P44-P42 ang ating mga presyo na bigas sa market pagpasok nitong July, sa 15% na tariff po natin,” dagdag pa nito.

Pinasalamatan naman ni Romualdez ang naging pangako ng grupo na ibaba ang presyo ng bigas.

“Your commitment to making affordable rice accessible to our people is greatly appreciated. This collaborative effort showcases our shared dedication to the welfare of every Filipino. Your actions are a testament to what we can achieve when we work together for the common good,” ayon kay Romualdez. (Billy Begas/Eralyn Prado)