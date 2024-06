Nothing will ever break me, wala talaga! – Daniel Padilla

Punong-puno ang municipal grounds ng Pola, Oriental Mindoro at obvious na si Daniel Padilla ang inaabangan ng mga tao sa lugar na iyon noong Linggo ng gabi.

Second to the last performer kasi si Daniel sa fiesta event ng Pola at ang bandang Rocksteddy naman ang huling magpe-perform.

Kahit halos hatinggabi na nagsimula ang performance ni Daniel ay nag-abang talaga ang mga tao at walang pagod na naghintay para lang mapanood siya sa ‘Latiti Hydro Party’ na bahagi pa rin ng inaabangang ‘Sab-Uyan Festival 2024’ ng nasabing bayan.

Actually, napakainit ng pagtanggap ng mga taga-Pola sa aktor at sa buong team nito.

Sa daungan pa lang ng mga bangka ay makikita na ang mga tarpaulin/streamers na nagwe-welcome sa kanya at nagpapasalamat.

“Salamat sa pagparine sa Mindoro, Daniel Padilla,” ang mababasa sa mga banner, maging ang ilang mga bangka ay nilagyan pa ng mga kulay blue na balloons para lang ipakita ang pagmamahal ng Poleños sa ex ni Kathryn Bernardo.

Hindi naman binigo ni Daniel ang mga tagahangang nag-abang sa kanya.

Pagsampa pa lang nito sa stage, nagtatalon agad ito at bigay na bigay sa pagkanta. Todo hataw with matching slam pa habang kumakanta, na sinabayan pa ng audience.

Tuwang-tuwa ang fans dahil walang keber si Deej sa paglapit sa kanila. Nag-effort talaga siya na makalapit sa audience. Hindi nga niya alintana kung dumugin man siya or masaktan dahil sa ginawang paglapit sa mga ito habang nagpe-perform.

Komento nga ng isang netizen na matiyagang nanood ng concert online, “Kapag talaga nagpe-perform si Daniel hindi pwedeng wala siyang connection sa crowd. The audience just knew their timing at kung kailan nila siya sasabayan. Friendly talaga si Daniel.”

After ng concert, kahit pagod na pagod, nakipagkulitan pa si Deej sa ilang fans na dumayo pa sa probinsya para lang suportahan siya. Pinagbigyan niya lahat ng gustong magpa-selfie sa kanya.

Isa ‘yan sa mga katangian ni Daniel na wala ang ibang artista, hindi takot lumapit at makihalubilo sa mga tagahanga ang aktor, kaya mas minahal siya ng fans, ramdam daw nila ang sincerity at pagmamahal nito sa kanila.

Samantala, pinuri ng netizens ang pagiging humble at down-to-earth ni Deej. Sa bandang huli kasi ng show niya ay ipinakilala niya isa-isa ang lahat ng member ng Hilera band (bandang tumugtog sa kanya) at muli rin itong nagpakilala sa crowd.

Sey ni Daniel, “Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, Daniel Padilla po pala. Nagpapakilala lang po muli,” sabay bow. Ilang beses din itong nagpasalamat sa audience.

Hiyawan ang audience nang idiin ni Deej ang bridge part ng kantang ‘Antukin’ ni Rico Blanco. Pinalitan niya ‘yung original lyrics na “Nothing will ever break us, wala talaga” ng “Nothing will ever break me, wala talaga!” at dinagdagan niya ito ng “‘T*ng-in* wala!”

Bago ma-bash ng mga intrigerang Marites online, gusto naming ipaalala na expression lang ito ng isang singer, ha!

Anyway, aliw na aliw rin ang netizens nang magpaalam sa audience si Deej at umakting ito na tila may inaasinta.

Actually, ginaya or re-enact lang niya ‘yung art card poster na pinost niya sa Instagram noong birthday niya na may caption na Bang!, ha!

Dahil sa magkasunod na successful concert ni Deej sa Davao del Norte at Oriental Mindoro, nagre-request tuloy ang fans niya na mag-concert din sa kani-kanilang probinsya ang anak ni Karla Estrada.

Why not, maganda nga siguro na libutin muna ni Daniel ang ilang province sa ‘Pinas bago ang malaking concert sa Araneta Coliseum or MOA Arena.

Congrats, Deej! (Ogie Rodriguez)